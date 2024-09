Cata Pulido recordó un “ataque de celos” que terminó con su taco atravesando la puerta del departamento de su exmarido

La segunda confirmada para el próximo reality de Canal 13, “Palabra de honor, lealtad o traición”, es nada más ni nada menos que la confrontacional actriz, Catalina Pulido, quien se ha caracterizado por su personalidad avasalladora y por protagonizar alguno que otro escándalo.

Ella fue presentada con bombos y platillos en el último capítulo del programa de espectáculos franjeado del 13, “Hay que decirlo”. En dicho espacio recordaron algunas de las polémicas que han marcado la carrera de la animadora de “El rival más débil”, y una de ellas involucró a su exmarido.

Unas imágenes de archivo mostraban a una joven Cata Pulido explicando el conflicto a Luis Jara el cual fue portada de La Cuarta. “Peleas maritales cualquiera las tiene. Me da risa que se enteren y que además sea motivo de publicación (...) Soy apasionada para todo y eso incluye cuando discuto”, argumentó.

Catalina Pulido Captura: Hay que decirlo de Canal 13

El ataque de celos de Cata Pulido

Al momento de comentar este video, Pulido bromeó diciendo “esto es muy antiguo, es de mi ex ex ex marido”. Ella explicó que “tuve la mala suerte de que me bajó un ataque de celos... Estábamos comiendo en un restaurante ‘De cangrejo a conejo’ en Barrio Italia. Había una escalera a un subterráneo y había una mujer sacando tarot”.

La animadora recordó que fue a ver las cartas mientras estaba en un proceso de idas y venidas con su exmarido. La mujer que leía el tarot, le afirmó que estaba con otra mujer. “Agarré el auto y fui a pillarlo in situ”, contó.

Una vez que llegó al departamento del hombre, Cata empezó a tocar el timbre repetidamente y le comenzó a exigir que le abriera la puerta. “No me abría, y yo andaba con unos tacos altos, le digo ‘¡Ábreme la puerta!’, (le pega una patada) y traspasó al taco la puerta. Me quedé con la pierna ahí y no podía sacar el taco”

“Abre (la puerta) la vecina y le dijo: ‘¡Qué está sapeando! ¡¿Qué venis a mirar o acaso nunca has peleado con el marido?!’. Logré sacarlo y quedó un hoyito. Resulta que nunca encontré al señor y me fui muy humillada. La vecina sapeó porque llamó a los Carabineros”, recordó Catalina Pulido, quien terminó pagando los daños del departamento.