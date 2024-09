Carola de Moras reveló las últimas palabras que le dijo Felipe Camiroaga: “Fue un llamado con mucha angustia, con mucha sensación de que teníamos que estar alerta”

Carolina de Moras recordará su cercana relación con Felipe Camiroaga, esto en una íntima entrevista con Julio César Rodríguez en “Podemos Hablar”.

PUBLICIDAD

La exanimadora del Festival de Viña del Mar revelará la última llamada que recibió de parte del fallecido rostro de TVN unos días antes del fatal accidente que le quitó la vida.

‘’Me llamó por teléfono. El accidente fue el viernes 2, y me llamó el martes. Un llamado con mucha angustia, con mucha sensación de... que teníamos que estar alerta”, aseguró.

“No sé si se acuerdan ustedes, pero era un minuto que lo estábamos pasando súper mal como matinal. Yo estaba ya declarada la animadora oficial del Buenos Días a Todos y estábamos como con esta situación, donde había como dos bandos, donde se culpaba mucho a Felipe por mi llegada. Cosa que entendemos nosotros los de la televisión, o sea, que nadie tiene la capacidad de mover tantas piezas para colocar a una persona en su lugar, pero claro, hoy día sale a la luz toda la verdad’', contó.

‘’Fue una conversación donde él me advirtió muchas cosas. Es tremendo porque hoy día lo pienso y digo, quizás él sentía que algo iba a pasar, porque parte de la conversación, que no te la voy a contar toda, pero extractos que te puedo compartir, es como, me acuerdo que tenía una sensación de que algo iba a pasar’', recuerda Carolina.

‘’Yo estaba en un evento, en un centro comercial, había un montón de bulla, yo me traté de alejar para poder escucharle y le decía, pero Felipe, ¿A qué te refieres? ¿Qué va a pasar? ¿De qué? ¿Tienes algo que decir? ¿Pasó algo que es importante?’’.

Por su parte, él le responde que: “’Mira, lo único que sé es que tenemos que cuidarnos, tú de verdad tienes muchas posibilidades en la televisión y yo creo que llegó el minuto en que tenemos que tomar decisiones. Estamos súper complicados, estamos hoy día en una vereda que nunca pensé que la íbamos a estar transitando, donde peligra mi carrera y peligra el futuro de tu carrera también’', le habría dicho el “Halcón”.

PUBLICIDAD

‘’Claramente él me llamó para alentarme, para decirme que me cuidara, para decirme que teníamos que tomar decisiones’', expresó Carola en el programa de CHV.

“¿Y esas decisiones quizás eran dejar el matinal?”, le preguntó JC, a lo que la comunicadora respondió: ‘’Sí, tienes que cuidarte, tienes una carrera por delante, yo creo que tu tienes futuro en la televisión’'

‘’Él estaba muy cansado. De hecho él decía ‘Sabes, que, yo pretendía retirarme de aquí a 5 años más. Me quiero ir ahora, ahora me quiero ir a vivir al sur. No quiero más esto’’, rememoró las intenciones de Felipe de abandonar la televisión.

Después del accidente

Posteriormente, la exanimadora de La Mañana de CHV también habló sobre el difícil período que vivió en TVN después del accidente, marcado por el duelo y la incertidumbre en el canal:

‘’Era muy duro, era muy duro trabajar donde se había muerto un equipo entero, donde había un proyecto también de matinal, de trabajo, donde ya no existían cinco personas, donde los egos televisivos del momento también querían ocupar el espacio. Yo me sentía de verdad como que sobraba, como que ya nadie me quería ahí (...) Yo y muchos del equipo nos sentíamos como que estábamos viviendo un duelo real y esto seguía avanzando. Y eso fue lo que hizo que yo al final decidiera irme’'.

“Siempre se ha dicho que tú también tenías que subirte a ese avión, que tú estuviste a punto de subirte ese día a ese avión a Juan Fernández, ¿eso es así?”, le consultó Julio.

‘’Sí, eso es así. Nosotros estábamos trabajando con Desafío Levantemos Chile, del tsunami del 2010, entonces estábamos trabajando junto a Felipe Cubillos, y en ese entonces cuando te dicen, oye, va el equipo de Desafío Levantemos Chile, van a Juan Fernández en un avión de la Fuerza Aérea, yo fui como la primera que dije, yo voy, obvio, ¿cómo no voy a ir? Qué entretenido. Felipe me contaba el tema de las langostas, todo el mundo hablaba de lo lindo que es, es mágico, la gente, el cariño, el lugar, el entorno, la geografía del lugar’'.

Sin embargo, Felipe le dio la noticia de que ella no podría ser parte de esta iniciativa puesto que “se subieron las delegadas culturales que llevan los libros para la reconstrucción de la biblioteca en Juan Fernández’ (...) yo ya tenía mi panorama, estaba feliz de la vida subiendo al avión, conociendo la isla, y no. Fue el destino, fue el destino que no hubo espacio para mí'’.

La fatal noticia

Sobre cómo se enteró del accidente de Felipe, Carolina reveló que fue a través de la televisión. ‘’Ese fin de semana fui a Santiago, porque me había quedado con ganas de irme. Llegué a las dos y media del lugar y me puse a dormir. Me metí en un sueño profundo y dejé mi teléfono apagado, como nunca. Y como que dije, necesito descansar, necesito poder desconectarme un poco. Y me acuerdo que me desperté a eso de las cuatro. Miro la hora y de repente veo, sin mentirte, 87 llamadas telefónicas. Y eran como 99+ mensajes”.

Ante tal escenario, Moras atinó a prender la televisión y ahí se enteró del fatal accidente. “Ahí empezó la pesadilla. Tremendo. Y ahí atino, agarro mi auto y bajo, o sea, me devuelvo al canal. Y esa hora y media de viaje fueron las más angustiantes de mi vida. Como que necesitaba llegar a saber qué pasaba. Escuchar cuál era la verdad’'.

‘’Me imagino las familias de los 21 pasajeros, mucho más todavía. Porque la noticia seguía creciendo, seguía expandiéndose”, dijo, haciendo alusión a la falta de información que había en ese momento, en donde no se sabía con certeza que había pasado con el avión, si habrían logrado escapar, si habían bote salvavidas.

De hecho, aseguró que algunas de las noticias “te generaba una esperanza, una ilusión. Y después te desilusionabas y volvías a entrar en este círculo’’.

‘’Fue devastador. Fue devastador para todos. Fue tremendo. Fue súper duro. Y piensa que han pasado 13 años y esto es un dolor permanente para la generación que vivimos, sufrimos este dolor, esta pérdida’'.