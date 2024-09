“A mí me da mucha vergüenza”: Cony Capelli recuerda polémica discusión con Raimundo Cerda en “Gran Hermano”

Cony Capelli sigue dando que hablar tras su controversial participación en la primera temporada de la versión chilena de “Gran Hermano”, y en esta ocasión recordó una de sus polémicas más grandes dentro de la casa más famosa del mundo.

En una conversación con Camila Campos en el programa “Sin Retoque”, la ganadora del reality de CHV habló sobre su discusión con Raimundo Cerda.

Sus declaraciones se dieron cuando ambas estaban hablando sobre el corte de pelo que realizó Manuel Napoli a Yuhui Lee, el cual ha generado una serie de críticas puesto que el italiano no ha realizado un mea culpa por su acción que fue en contra de la voluntad del exMaster Chef.

En ese momento, Cony aseguró que ella también actuó de mala manera mientras se encontraba en el encierro. “Sí, por supuesto, es que sería tener un sesgo emocional demasiado fuerte si dijera ‘fue porque me defendí’”, expresó sobre las densas situación que se genera en estos espacio, asegurando que esta argumentación es caer en “justificar la violencia de alguna parte”

“A lo largo de mi vida, donde yo antes era mucho más (agresiva), esto que se vio en el reality, porque cuando era joven y tenía todos estos temas de las drogas, mi carácter era fuertísimo”, pero “hoy no me doy el derecho de decir ‘me estaba defendiendo’. La Cony de hoy, ante una situación que la vulnere, pesca sus cosas y se va, no se queda a batallar esa guerra”, sostuvo.

La pelea con Cerda

Sobre el conflicto con el actual participante de “¿Ganar o Servir?”, Capelli aseguró: “A mí me da mucha vergüenza, yo nunca pude ver la pelea con Rai, vi el principio y me da vergüenza, no pude verlo hasta hoy”, indicó.

“Cuando tú puedes verte, ahí hay algo malo en ti, porque siento que uno no puede perder la conciencia de como ser humano tener autocrítica”, reflexionó la actual panelista de la segunda temporada de “Gran Hermano”.

Finalmente, la bailarina comentó que tras su paso por el programa de telerrealidad, “yo misma me agarré de una oreja y dije ‘anda al psicólogo, esto no ha terminado’. Fui a terapia, pero esto va a seguir, es un camino largo, pero me ayudó mucho”, remató.