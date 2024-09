“Todo se comienza a ordenar”: Carla Jara publica intrigante mensaje y recibe apoyo de Diego Urrutia

Fue como si se pusieran de acuerdo. Por un lado Francisco Kaminski sorprendió a Camila Andrade con un emotivo mensaje a Camila Andrade en Gran Hermano -declarándole todo su amor- y por otro lado su exesposa, Carla Jara, escribió un inspirador mensaje, dando cuenta de “nuevos comienzos”.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta de Instagram compartió dos fotos desde la escalera de una vivienda, luciendo un ajustado vestido rojo y mirando sonriente a la cámara.

Junto a las imágenes, escribió el misterioso mensaje, que se prestó para varias interpretaciones. Como por ejemplo, que podría dar un nuevo paso en su relación de pareja con el comediante Diego Urrutia y, quizás, quién sabe, podrían vivir juntos.

“Vamos avanzando hacia nuevos comienzos, nuevos tiempos, nuevo hogar. Todo se comienza a ordenar y empiezan a salir las flores. Se vienen tiempos bonitos. Gracias por su cariño”, publicó.

El post, recibió más de 50 mil corazones y se llenó de mensajes, siendo uno del propio humorista que le dedicó unas palabras.

“Eres increíble, amorcín”, le escribió, mientras que ella le respondió “Lindo, mi amor”.

Las palabras de Kaminski a Andrade

“Hola mi amor, ¿cómo estás? Te mando este video para decirte que te amo mucho, que estoy bien, que te echo mucho de menos, que no hay segundo ni minuto que no piense en ti. Te admiro mucho, eres una mujer extraordinaria, llena de valores y de cualidades positivas. Te sigo en cada momento y de verdad agradezco a la vida tener un premio tan importante como tú a mi lado”, le aseguró.

PUBLICIDAD

“Te mando un beso gigante, espero verte pronto. Sigue adelante, sigue luchando y sigue siendo tú, y de verdad, siente mi amor en cada segundo. Te amo con toda mi alma”, cerró Francisco.

Por su parte, y entre medio de lágrimas, Camila Andrade comentó que sí esperaba recibir un video de su círculo más cercano en algún momento.

“Los echo mucho de menos (...) respecto a mi familia decir que yo un poco he sentido una deuda con ellos porque ellos también sufrieron mucho conmigo en este último tiempo y por eso me da una emoción muy grande en el corazón sentir que ellos se sienten orgullosos de mí (...) Lo único que quiero para ellos es amor y felicidad porque me dio mucha tristeza que ellos también sufrieran conmigo”.