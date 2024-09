“Tampoco ofreció disculpas por decirme...”: Francisca Undurraga alzó la voz tras dichos de Angélica Sepúlveda

Uno de los eventos más polémicos del pasado reality de Canal 13, “Tierra Brava”, fue la agresión de Francisca Undurraga a Angélica Sepúlveda después de lanzarle una pala con estiércol durante una discusión. Esto terminó en la renuncia voluntaria de la Fierecilla de Yungay después de su inconformidad con las medidas que tomó la producción.

PUBLICIDAD

A propósito de la reciente renuncia de Sepúlveda al reality “Gran Hermano”, ella fue consultada por Página 7 sobre este episodio que pasó hace poco menos de un año. “Lo mal que salí de ‘Tierra Brava’ con esa agresión que me hizo Francisca Undurraga, lo pasé pésimo”, partió.

“Una humillación tremenda que alguien te tire caca y que, hasta el día de hoy, no he tenido las disculpas del canal, menos de ella”, lanzó la chica reality.

“Su pega es generar show”

Estas declaraciones fueron discutidas en el capítulo de este miércoles del programa de farándula, “Zona de estrellas”, en donde se contactaron con Francisca Undurraga para comentar las declaraciones de su gran enemiga del reality de Canal 13.

“No era (heces) de vaca, era de burro… jaja”, partió bromeando la modelo. “Ofrecí disculpas en el cara a cara, a ella y a todos mis compañeros. Angélica no estaba”, continuó la involucrada.

De igual forma, Undurraga recalcó que ella también merecía unas disculpas de parte de ella debido a los fuertes insultos que le propinó. “Tampoco ofreció disculpas por decirme ‘mar*** de mie***’, ‘p*** barata’, tirar sillas en la cocina, donde yo estaba, y epítetos que obvio no transmitieron por el canal”, agregó.

“Además, de decir tremenda mentira sobre mi trato con los animales. Siempre me he caracterizado por cuidarlos, apoyar fundaciones e incluso no como carne. Esa vez me olvidé de darle agua a la vaca, que cualquiera de mis compañeros podría haberlo hecho también”, detalló.

“Su pega es generar show, pero a costa de destruir a los demás”, concluyó Fran Undurraga.