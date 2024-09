Segunda recluta de Palabra de Honor: El nuevo reality de Canal 13 va tomando forma con su elenco

Si creíste que la primera confirmación para formar parte del nuevo reality que prepara Canal 13 –Palabra de Honor– fue sorpresiva (Miguel “Negro” Piñera), la segunda incorporación al espacio de telerrealidad te dejará anonadado.

Durante la emisión del programa de farándula del canal, Hay Que Decirlo –al igual que con el hermano del fallecido exmandatario de Chile– revelaron el nombre del nuevo participante confirmado para este reality de corte militar: Catalina Pulido .

Fue luego de una vasta dinámica de preguntas entre los panelistas del espacio farandulero y la segunda recluta confirmada para el elenco, que terminaron por rectificar al nuevo personaje para el reality que animará el tradicional dúo de comunicadores Sergio Lagos y Karla Constant.

“Para mí es un escenario tan desconocido, que no tengo idea cómo puedo actuar”, así aseguró la actriz, animadora y panelista nacional en Hay Que Decirlo , quien –al igual que Miguel– vivirá su primera experiencia en este tipo de programas.

“He hecho prácticamente de todo en televisión, excepto esto. Me parece simbólico cumplir 50 años y entrar a este reality. Es loco que te ofrezcan un proyecto así a esta edad, aunque yo me siento de 20, porque tengo más energía que antes, más voluntad, más perseverancia y más fuerza mental”, sostuvo Pulido ante Canal 13.

Cabe recordar que Palabra de Honor: Lealtad o traición ya empezó a armar polémicas antes de su emisión. Y es que tras el último spot del reality –que se mostró por primera vez el pasado 3 de septiembre en Hay Que Decirlo– comenzaron los remezones en la Universidad de Santiago de Chile (Usach), puesto que se utilizaron las dependencias de la casa de estudios para grabar el adelanto del nuevo programa de telerrealidad , de Canal 13, que mostró a militares al interior del campus.

Frente a esto, la Rectoría del establecimiento educacional pidió la renuncia de su directora cultural, Daniela Benincasa, debido a que este producto televisivo lo catalogaron como “una ofensa a la memoria histórica de la universidad”, enfatizando en que “Somos la universidad más afectada por la dictadura, humana y materialmente, por lo que compartimos el sentir de toda nuestra comunidad”.