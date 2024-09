“Se optó por cortar cabezas”: Daniel Fuenzalida reveló que rumor sobre Camila Recabarren y Martín Cárcamo terminó con conocido programa de farándula

Ya han pasado años desde que salió a la luz el rumor sobre un supuesto affaire que habrían tenido Camila Recabarren y Martín Cárcamo, el cual, según Daniel Fuenzalida, fue el causante del fin de un antiguo programa de farándula llamado “En Portada”.

El animador contó los detalles de esta situación en el octavo capítulo de “Todo por la tele, 25 años de farándula”, la docuserie de La Cuarta, La Tercera y Glamorama sobre el mundo del espectáculo nacional.

El exHuevo se sinceró con el espacio y abordó cómo se dio el término definitivo de ese espacio farandulero del cual él era parte, revelando que se produjo tras un épico tongo que involucró a ambos rostros de televisión y que los persigue hasta el día de hoy.

“El más bullado es el término de En Portada. La edición periodística de ese minuto inventó una noticia, que era un invento tremendo: el hijo -hija- de Camila Recabarren era hijo -hija- de Martín Cárcamo”, relató el actual animador de TVN.

Quiso advertir a Martín

De igual manera, Daniel comentó que cuando se enteró que esto saldría al aire, tuvo la atención de advertirle al rostro de Canal 13 sobre el cahuín pero no tuvo éxito.

“Llamé a Martín y le dije... no me contestó -pero- le dije ‘va a ir esta noticia tuya, trata de pararla. No sé, con los ejecutivos, con alguien’. Y cuando ya esto había salido al aire me llama, me dice ‘sabes, no entiendo nada de lo que está pasando’”, recordó el animador de “Ahora Caigo”.

Esta situación generó un terremoto en el espacio y finalmente decidieron sacarlo del aire. “Vino el dueño de la productora, que era Rodrigo Danús, que era dueño de Broadeyes, y se optó por cortar cabezas y finalmente terminar con el programa”, sentenció Fuenzalida.