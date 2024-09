“En un momento de debilidad o necesidad”: Roberto Cox se refirió con honestidad a la posibilidad de entrar a un reality

El regreso de los realities ha provocado que varios rostros de la televisión vuelvan a la pantalla chica para aparecer en los diversos medios de comunicación, convirtiéndose en una oportunidad en su carrera televisiva. Aunque no todos los rostros lo ven de esta forma, y este es el caso de Roberto Cox.

PUBLICIDAD

En una conversación con Camila Campos en el programa “Sin Retoque”, el periodista de “Contigo en la mañana” habló sobre si es que le gustaría ingresar a un programa de este estilo en un futuro.

En concreto, Camilísima le preguntó a su segundo entrevistado si es que existe la posibilidad de que él entrara a un programa de telerrealidad, eso puesto que CHV, su casa televisiva, tiene en sus manos la producción de “Gran Hermano”.

“Me lo han preguntado varias veces”, admitió de entrada en el espacio online.

En primera instancia, Roberto no descartó del todo la posibilidad. “Mira, la vida me ha enseñado que nunca hay que dar un ‘no’ rotundo, porque muchas veces he dicho no, esto no. Y al final lo termino haciendo”, comentó el periodista con sinceridad.

“Tú me lo preguntas ahora y yo te digo que no, porque la verdad no ganaría nada en un reality. Hoy en día, así como estoy hoy”, explicó el periodista.

“Pero, finalmente, mucha gente de la tele termina entrando a un reality porque le pagan fortuna y, en un momento de debilidad o necesidad, lo termino haciendo”, expuso.

PUBLICIDAD

Eso sí, aseguró que no obtendría muchas ganancias con su participación. “Pero, en forma consciente, ahora, me preguntas si entraría a un reality, para nada, no ganaría nada”, cerró.

Cabe recordar que Camila fue participante de “Tierra Brava”, reality de Canal 13 al que Roberto le aconsejó no ingresar. No obstante, la periodista agradecidió la oportunidad que le dio su experiencia en el programa.