“Apareció bastante exaltado, apuntándome con el dedo y gritoneando”: Gabriel Alemparte reveló el feroz insulto que recibió de Guarello

Gabriel Alemparte reveló el feroz insulto que recibió de parte de Juan Cristóbal Guarello, asegurando que le habría gritado durante la mañana del recién pasado miércoles.

El conflicto habría iniciado cuando el periodista deportivo visitó “Sin Filtros”, a mediados de agosto, en donde el abogado lanzó en pantalla una dura crítica a la ministra Antonia Orellana (sobrina de Guarello) por el caso de Isabel Amor y comentó que supuestamente su bisabuelo era “nazi”.

En aquella ocasión, Guarello respondió a estos dichos en su programa de “La Hora de King Kong” y lo trató de “guatón culiao” al militante de Demócratas. Asimismo, desafió a que lo invitaran al espacio de debate político.

Hecho que finalmente se concretó y JC encaró al panelista, le dijo un par de frases y luego se retiró del estudio del programa.

¿Qué le dijo Guarello?

Ahora, en la más reciente edición de “Sin Filtros”, Gabriel Alemparte comentó Guarello lo volvió a increpar de “manera violenta” durante la mañana del miércoles.

“Hoy (ayer) en la mañana tuve una situación muy desagradable. Yo voy de invitado a la radio Agricultura. Estaba en el hall de la radio, conversando con Paz Suárez, con Checho Hirane y las secretarias de la radio, y apareció un Juan Cristóbal Guarello bastante exaltado, apuntándome con el dedo y gritoneando”, acusó el abogado.

“Decía que él había venido al programa, que este programa era una bolsa de trabajo. Fue, me increpó, después se devolvió y volvió nuevamente. Me dijo que yo había quedado como un maricón frente al país, porque no lo había enfrentado cuando él se paró acá al frente”, agregó.

Aunque no fue el único involucrado, puesto que otro comunicador también habría estado presente en el conflicto. “También apareció (Francisco) Sagredo, el periodista, a buscarlo, y Sagredo en un minuto dice ‘bueno, pero tú tenís que hacerte cargo de lo que decías en televisión’, entonces yo le pediría a radio Agricultura que modere a ciertas personas. Yo no le levanté ni siquiera la voz y fue bastante violento”, cerró.