“Yo estaba en Playboy y mi marido era un niño”: Wilma González compartió foto de cuando tenía 28 años y él 12

Una foto del recuerdo, pero muy gráfica, respondió a la pregunta qué se hizo Wilma González en su cuenta de Instagram. “Yo no entiendo por qué no nos conocimos antes”, escribió, mientras se veía abrazada de su marido Nicolás Seguel.

Acto seguido, mostró otras dos imágenes con la respuesta. El año 2008 ella tenía 24 y era una Chica Playboy, y él 12 y era todo un niño.

“Subí esas imágenes a mis redes sociales. En ese momento hubiese sido imposible que dos personas así fueran pareja, las diferencias eran abismales. Cuando yo estaba en Playboy él era una guagua”, contó a LUN.

En la actualidad la entrenadora fitness tiene 40 y él 28. “Nicolás es muy maduro. Yo soy más relajada y él, más estructurado”, explicó.

“Cuando lo conocí él estaba en la universidad. En esa etapa era más complejo pensar en un proyecto de vida juntos, pero a los dos meses ya estábamos planificando nuestra vida”, contó.

Cambios hormonales

El 25 de mayo pasado González celebró los 40 años de edad y reveló los cambios que ha sentido en esta nueva etapa de su vida.

A través de su cuenta de Instagram, la exchica reality realizó una reflexión acerca de su nueva edad: “Recibiendo mis 40 años. El 25 de mayo cumplí años y la verdad que no hemos pasado momentos fáciles con Nico Seguel, últimamente”.

“Entonces, la gran fiesta para recibir esta nueva época la anulé y celebré de forma muy íntima en casa”, agregó la influencer.

Asimismo, aseguró que ahora que estaba “quiero agradecer por este nuevo año de vida, por mi hijo, mi marido, mi familia, salud, amistades”.

En esa línea, comentó que tiene “un sinfín de bendiciones en mi vida, me siento bien, me siento linda, me siento evolucionada y a la vez con muchas cosas que aprender, lo que no sé, es en qué minuto cumplí tantos años”.

Eso sí, ha notado que las cosas ya no son igual que antes: “Empiezo a notar cambios hormonales, me cuesta un poco más controlar mi peso, me da más sueño, pero realmente siento que tengo un cuerpo fuerte y saludable, una mente superior a la de cuando era más joven, así que gratitud ante todo”, expresó la española.