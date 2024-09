“Tú agradéceme a mí, por haberte soportado”: Oriana Marzoli y Fran Maira protagonizaron tenso round en “¿Ganar o Servir?” tras fin de su amistad

Sigue los coletazos entre Oriana Marzoli y Francisca Maira dentro de la hacienda de “¿Ganar o Servir?”, y es que ambas participantes protagonizaron un duro enfrentamiento en el más reciente capítulo del reality de Canal 13.

Cabe recordar que la amistad entre ambas llegó a su fin hace solamente un par de episodios, esto debido a que la exGran Hermano se negó a escuchar las quejas de la española sobre Pamela Díaz. De igual manera, la relación con Austin Palao provocó varios desacuerdos entre ambas.

En este contexto, es donde Oriana y Fran nuevamente se enfrentaron en una dura conversación frente a casi todos sus compañeros de encierro.

El round

Todo habría comenzado cuando la europea le preguntó a la nueva participante, Javiera, quiénes son los jugadores más odiados fuera de la casa. A lo que la joven le confirmó a la española que son Faloon, Blue Mary y Camila.

Fran no escuchó los nombres y se acercó a preguntar quiénes están funadas, a lo que Oriana le contestó: “Tú no, no te preocupes, no estás en la lista negra. Pero puede que lo estés en un futuro”.

Enfadada, Maira le dijo a Marzoli que no necesita de su amistad. “¡Ay Oriana, qué latera! ¿Tú crees que voy a estar funada por no ser tu amiga? De partida yo no he hablado mal de ti, al contrario. (...) ¿qué he hecho mal? No voy a estar funada por juntarme o no con una persona, porque no he hecho nada malo”, explicó, en su defensa.

Posteriormente, comenzaron a discutir por una broma que hizo la española a Pamela, puesto que Maira pensaba que era para Austin.

“Estás a la defensiva. No me ve veas la cara de tonta, Francisca”, le dijo, agregando que no tiene control sobre lo que ella cree que hace o dice.

Más tarde, Fran habló de este tenso momento con Gala Caldirola, confesanod que quedó dolida por los dichos de Oriana. “Ella cree que no me quieren por ella. Cree que yo le debo algo. Tú agradéceme a mí, por haberte soportado”, reflexionó Fran.

En tanto, Oriana estaba en las mismas y aseguró que la exGran Hermano estaba quedando mal frente a los televidentes por su actitud. “Se ve que me hizo una deslealtad fea”, aseguró.