“Me hice un merequetengue”: Pincoya reveló que se sometió a un nuevo procedimiento estético en su rostro

Jennifer Galvarini, más conocida como “Pincoya sin glamour”, sigue dando que hablar en las redes sociales y es que esta vez la exparticipante de “Gran Hermano” reveló que se realizó un cambio estético en su rostro.

Recordemos que la técnico en Enfermería de 48 años se hizo conocida tras su exitoso paso por la casa más famosa del mundo, programa donde obtuvo el tercer lugar por votación pública y posteriormente tuvo una participación en otro espacio de CHV llamado “Top Chef Vip”.

Sin embargo, tu tiempo en pantalla se terminó y ahora está viviendo su vida aprovechando las ventajas que le da la fama, entre ellas la oportunidad de renovar su look con diferentes cambios y uno que otro retoque.

Cabe destacar que la oriunda de Chiloé ha registrado cada uno de estos momentos en sus diversas redes sociales, en donde ha dejado en envidencia su última intervención estética en el rostro.

¿Qué se hizo Pincoya?

La influencer contó todos los detalles a través de su cuenta de Instagram, en donde reveló que tomó la decisión de realizarse una lipopapada., procedimiento que tiene como objetivo eliminar el tejido graso del cuello, para así rejuvenecer el aspecto del rostro.

“Me veo media inflamada porque me hice un merequetengue en el cogote”, contó mediante un video en la plataforma tras la intervención, en donde se le puede ver con una especie de parche en su cabeza.

Entre los otros detalles que compartió la exfinalista de la primera temporada de “Gran Hermano”, Pincoya aseguró que el procedimiento fue realizado en un centro de estética especializado en tratamientos faciales y que como parte de este proceso también tendrá que someterse a drenajes linfáticos.

“No sé si es bueno o no, pero me tendré que aguantar. Cierto. No duele, son cinco sesiones”, explicó, según consignó CHV Noticias.