“Le dicen todo lo que tiene que hacer”: Daniela Aránguiz asegura que Camila Andrade es “100% pauteada” en Gran Hermano

“100 por ciento pauteada y le dicen todo lo que tiene que hacer”. Con esas palabras Daniela Aránguiz aseguró conocer el motivo que tiene a Camila Andrade, inesperadamente, como una de las más queridas de Gran Hermano 2.

Según contó la panelista de Sígueme, la razón sería que la exanimadora de La Red recibiría información de la producción, quienes le darían datos para generar empatía en la audiencia que sigue el reality de CHV.

“¿Ustedes saben por qué la Cami tiene un excelente comportamiento dentro de la casa de Gran Hermano? yo les voy a contar, porque tengo una exclusiva. Estoy 100 por ciento segura. Camila Andrade, todos los días en la mañana la meten a una sala especial y antes de que se vaya a acostar también, para ser 100 por ciento pauteada y le dicen todo lo que tiene que hacer”, reveló.

Incluso, reveló el cuidado que habrían tomado con ella, prohibiéndole el consumo de alcohol durante las fiestas de los viernes.

“Se le exigió no tomar más alcohol para que no se vaya de boca suelta. Yo lo digo porque sé, me contaron que hay imágenes de Angélica Sepúlveda que no salieron al aire”, reveló.

Sin embargo, su compañero Michael Roldán desmintió sus palabras, asegurando que su rol como panelista de Gran Hermano, sabe que los participantes no reciben instrucciones.

“Es una cínica mentirosa”

“Es absolutamente falso, sería imposible que los compañeros que van saliendo, con todo lo que odian a Cami, no salieran acusando eso”, señaló.

De igual forma Aránguiz insistió que dos fuentes del programa le revelaron la exclusiva.

“No sé si tiene información, pero sí que la pautean. A Camila le dicen cómo comportarse para que la gente la quiera y poder proyectarla, es una cínica mentirosa”, sentenció.

