Álvaro Rudolphy habla de su adiós a las teleseries y la nueva etapa en su vida: “No me voy a quedar pegado, porque ya fue”

“No me voy a quedar pegado haciendo teleseries, porque ya fue”, aseguró categórico el actor Álvaro Rudolphy, que en mayo pasado cumplió 60 años y que hace casi cuatro no pisa un set de grabación de este tipo de programas que lo hicieron famoso en Chile, tras haber protagonizado por años las producciones con más sintonía del país.

PUBLICIDAD

Así, estuvo en teleseries como “Amores de Mercado”, la que ha marcado el rating más alto en la historia del people meter, y recientemente estuvo en “Secretos de Familia”, la que se grabó íntegramente en medio de la pandemia del covid-19.

De esta manera, tras llevar un tiempo alejado de las grabaciones, el exgalán de teleseries aseguró en conversación con revista Velvet que no quiere volver a ese ritmo de vida, añadiendo que incluso rechazó un papel en una serie de Netflix.

“No me voy a quedar pegado haciendo teleseries, porque ya fue. Lo pasé bien, me gustó, lo hice bien, pero ya fue. Listo”, señaló a la publicación, agregando además que “llegué a un momento donde tengo todavía la posibilidad, la energía, la fuerza y el tiempo para poder hacer cosas que yo quiero hacer. Después de muchos años de trabajo he logrado una estabilidad que me permite poder buscar, pensar, crear… y no seguir llenando la alcancía… ¿Para qué?”, señaló.

En cuanto a la serie de Netflix, Rudolphy indicó que rechazó el papel donde interpretaría a un detective tras pensarlo bien. “Me di cuenta de que me daba una lata horrenda, no tengo ganas. Quiero hacer otras cosas. Prefiero tener más tiempo. No me quiero volver a subir a la pelota. No quiero estar cuatro meses grabando una serie. No, no me resuena, pensé que era lo que necesitaba y, cuando me lo ofrecieron, me di cuenta de que no era lo que quería”, dijo.

“He ido cerrando ciclos”

En tanto, al referirse a la etapa que está viviendo actualmente, Álvaro Rudolphy señaló que “tengo la sensación de que se han ido cumpliendo etapas, se han ido cerrando ciclos. Estoy en un momento en que hago cosas que me resuenan más, que me hacen más sentido y quizás tengan más que ver con mis inicios, con cuando escribía cosas mías y las montaba (en teatro). Puede tener que ver con eso. Espero que así sea…”.

Finalmente, al ser consultado sobre los remakes de las teleseries antiguas, el actor los valoró, asegurando que “los remakes funcionan, aunque se echan de menos las nuevas propuestas. Pero sin duda es atractivo ver remakes de éxitos pasados, con nuevos actores”.