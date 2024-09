Faloon Larraguibel reaccionó al anuncio de demanda de Mariela Sotomayor: “Esa mujer…”

Faloon Larraguibel reaccionó recientemente al anuncio de demanda que Mariela Sotomayor planea interponer en su contra. La exintegrante de Yingo y participante del programa Ganar o Servir fue objeto de fuertes acusaciones por parte de Sotomayor, quien sostiene que Larraguibel la difamó al señalar que esta la había tratado de “mala madre” y se había burlado de su situación de violencia intrafamiliar.

El conflicto comenzó a tomar forma tras las declaraciones de Larraguibel en el programa Podemos Hablar, donde denunció que durante su participación en Ganar o Servir, fue víctima de maltratos verbales por parte de Sotomayor. Según Larraguibel, su compañera de reality la habría tildado de “mala madre” y se habría mofado de la situación de violencia intrafamiliar que vivía en su hogar a manos de Jean Paul Pineda.

“Eran cosas muy fuertes que no se podían mostrar. Después solo veían mi reacción y, obviamente, al final era como: ‘La Faloon que es conflictiva, qué agresiva, qué violenta’. Pero claro, era porque ya me venían diciendo ‘mala madre’, ‘dejaste a tus hijos botados’, ‘te pegan’ o ‘por algo tu marido te pegó’”, relató la exchica Yingo en conversación con Julio César Rodríguez, conductor de Podemos Hablar.

Sotomayor niega las acusaciones y anuncia acciones legales

En respuesta a estas declaraciones, Mariela Sotomayor no tardó en manifestarse. A través del programa Sígueme, negó rotundamente haber proferido tales palabras contra Larraguibel y aseguró que tomaría medidas legales para limpiar su nombre.

“Jamás en mi vida he dicho una cosa como la que Faloon está diciendo que le dije a ella o a cualquier persona en el reality Ganar o Servir. Yo ya no estoy para el juego, no estoy para que me anden inventando cosas y que si ella pensaba que conmigo la iba a poder hacer como con cualquier persona a lo largo de su tiempo que ha sido famosa, que se ha dedicado a hablar una cosa tras otra y después no se hace cargo, les quiero contar que a raíz de estas declaraciones yo voy a iniciar acciones legales contra la señora Faloon Larraguibel”, expresó Sotomayor.

Larraguibel responde y mantiene su postura

Consultada por el portal Página 7 sobre el anuncio de la demanda, Faloon Larraguibel se mostró tranquila y aseguró que, hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación legal. “Cuando me llegue esa demanda, ahí te hablaré de eso, pero ahora no voy a hablar de esa mujer”, respondió la también modelo durante la noche del pasado viernes.

Larraguibel también manifestó desconocer los detalles de los dichos de Sotomayor en los medios, manteniendo una postura distante frente al conflicto. “No lo sé, no sé qué ha hablado, no sé. No voy a hablar de ella”, afirmó con determinación.

A pesar de las tensiones, Larraguibel reiteró su enfoque principal: su familia. En repetidas ocasiones ha señalado que su motivación para ingresar al reality Ganar o Servir fue puramente económica, con el objetivo de asegurar un mejor futuro para sus hijos. “Cumplí mi sueño: comprarme mi casa, tener bien a mis hijos. Siempre dije ese discurso, y no es mentira. Yo fui a eso, por las lucas, a ganar plata, nada más”, comentó Faloon a fines del mes pasado, dejando claro que su prioridad siempre ha sido su familia.