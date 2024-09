Sandy Boquita reveló que alcalde de Colbún le ofreció disculpas por acoso sexual cometido en 2014: “Lo hizo porque se postuló a la reelección”

A 10 años de haber sufrido una situación de acoso sexual, la modelo y empresaria Sandy Boquita dio a conocer que el responsable, el alcalde de Colbún Pedro Pablo Muñoz, des disculpó con ella, casi una década después del incidente ocurrido en 2014, y ad portas de presentar su reelección al sillón municipal.

PUBLICIDAD

El caso se remonta a un evento discotequero realizado en Colbún en 2014, donde, según la versión de la exmodelo, fue acosada por el jefe comunal. Durante años, la denuncia se mantuvo en la sombra debido a la falta de pruebas. Sin embargo, en marzo de 2024, se hicieron públicos registros de esa noche que confirmaban los hechos, lo que permitió que Boquita tomara nuevamente la palabra sobre el tema.

Ahora, a través de una serie de stories en su cuenta de Instagram, la exmodelo reveló que Pedro Pablo Muñoz finalmente se comunicó con ella para disculparse. Sin embargo, las disculpas llegaron con un sabor amargo para Boquita, quien expresó su decepción ante las motivaciones que percibió detrás del gesto del alcalde.

“Lo hizo porque se postuló a reelección”

“Lamentablemente, no fue a tiempo y como me hubiese gustado, que sea de forma desinteresada. Obviamente, lo hizo porque se postuló a la reelección, y eso se lo pude decir”, expresó la exmodelo en una de sus publicaciones.

En el mismo mensaje, Sandy Boquita afirmó: “Si no fuera por la exposición mediática, no lo iba a hacer”, dejando claro que no cree en la sinceridad de las palabras del jefe comunal. Además, la exmodelo compartió lo difícil que fue recibir esta llamada, señalando que se sintió abrumada por las emociones tras cortar la comunicación. “Me da mucha rabia todo esto. Cuando corté la llamada, me puse a llorar. Por suerte estaba mi mamá”, confesó.

“Él me quería demandar por injurias y calumnias. Yo tuve que pagar un abogado particular para poder defenderme”, explicó, revelando que la batalla legal fue una carga personal para ella durante años.

La empresaria compartió otros detalles sobre el contenido de las palabras emitidas por el alcalde de Colbún. “Me decía que es humano, que se equivocó, y que es una cruz que cargó todos estos años”, reveló.

PUBLICIDAD

Con esta disculpa tardía, Sandy Boquita expresó que cierra un capítulo en su vida, pero espera que el alcalde no vuelva a cometer acciones similares. “Ojalá que este señor deje de cometer cosas tan terribles como esas”, concluyó.

Revisa sus declaraciones aquí: