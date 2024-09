“Un discurso torpe, carente de fundamentos”: Sergio Rojas reaccionó a los dichos de Eduardo de la Iglesia sobre “QTLD”

Un simple intento de cuña terminó en una catástrofe. El periodista Tomás Staeding, más conocido como “Tomacito”, del programa de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”, quería recoger las impresiones de la actriz Renata Bravo sobre un rumor que involucraba a Claudia Conserva.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ante la insistencia del periodista, la comediante se molestó y le agarró la cámara. “Lo agrediste, le quitaste el teléfono, te encerraste en tu vehículo...espero una explicación de tu parte (...) No hay nada que me pueda molestar más en la vida que la falta de respeto y estos actos que me parecen de un tropel de pelotudos que lo sigan haciendo en la televisión chilena”, reclamó el animador de dicho programa, Sergio Rojas.

Renata Bravo da su versión de los hechos

Un escándalo se desató tras estos descargos, que también fueron discutidos en la edición del martes del “QTLD”. Por esto, la actriz decidió comentar el asunto en su programa “El Desayuno de Campeones” de la Radio La Metro.

“Uno tiene derecho a decir que no, es un derecho decir que no cuando no quiere ser grabada. Le dije: ‘no Tomás, no quiero’ y así me siguió hasta el auto, le expliqué en buena onda (...) y saca el teléfono y empieza a grabar igual, le dije lo que estás haciendo es súper feo y le tapé la cámara, y eso fue todo. Incluso él después me pide disculpas”, aseguró.

Un “espectáculo de odio”

En dicho espacio, ella comparte panel con Eduardo de la Iglesia, animador de Vía X, señal que comparte estudios con Zona Latina, y él se fue en contra del “QTLD”. El comunicador partió insinuando que desde el programa de farándula mintieron con su versión, esto tras escuchar a Renata. Vale mencionar que Bravo estaba de invitada en el programa de Iglesia, “Todo va a estar bien”, y por eso se encontraba en las dependencias.

“Tú se lo pediste en reiteradas oportunidades, y lo sé porque hubo testigos ahí”, partió el locutor. “Yo no estoy en el negocio de hacer pebre a la gente, estoy en el negocio de la buena onda, de tirar para arriba. Tú me aceptas la invitación, vas a mi casa y en mi casa te hacen esta cuestión un espectáculo de la mentira. Me parece insostenible, me parece impresentable y me molesta profundamente”, agregó.

Él señaló que pidió explicaciones, y dijo que si quedaron en buena relación con Tomás, no había razón para hacer un “espectáculo de odio”. “Eso es doble estándar, después se llenan la boca de que el periodismo se hace así. ¡Por favor! Coherencia, lo bueno es que todo en la vida se devuelva”, agregó.

PUBLICIDAD

La respuesta de Sergio Rojas

Este miércoles, el animador Sergio Rojas reaccionó a las palabras de su vecino de canal, y no se guardó nada. Él partió diciendo que le comentaron que Eduardo les quitó el piso, y por esto habría caído al vacío. “Lo hiciste con un discurso torpe, carente de fundamentos, mañoso y caíste en la treta de Renata Bravo”, lanzó.

“A mí cuando me mandan el video, yo llamé a Eduardo de la Iglesia... Cuando llegué al canal él estaba estacionado, así que cuando uno tiene un problema, y te lo dije por teléfono, lo que uno hace (...) Si Eduardo tenía un problema o alguna duda, me hubiese parado: ‘¿Qué pasó con mis invitadas?’, o no sé qué”, añadió.

“Me dijo que no sabía toda la situación, perfecto, te lo cedo. Ahí le dije y por qué tú hiciste un comentario sin haberme llamado por teléfono, quedándote sólo con lo que te contó Renata que claramente es una mentira”, cerró Sergio Rojas.