“Ella come hongos por eso es así de venenosa”: Botota Fox se fue con todo en contra de Angélica Sepúlveda

No importa en el reality que esté, las acusaciones de brujería persiguen a Angélica Sepúlveda. Esto comenzó en el encierro “1810″, en donde personajes como Arturo Longton y Andrea Dellacasa apuntaron a la “Fierecilla de Yungay” como una mujer que realiza magia negra.

Estas acusaciones viajaron en el tiempo, y llegaron al tiempo presente durante su paso en el programa “Gran Hermano”. Esto después de que Angélica tuviese un plato con alimentos que terminaron por pudrirse y le salieron hongos.

Íñigo López comentó una sorprendente especulación sobre por qué ella quería conservar el maloliente objeto. “Linda me dijo algo que me hizo sentido, que quedé plop. Me dijo que podía estar haciendo una especie de brujería con eso”, sentenció.

Por esto, en el programa “Zona de estrellas” recurrieron a uno de los principales enemigos de Sepúlveda, el transformista Botota Fox, con quien tuvo encontrones en el reality “Tierra Brava”. De nombre civil, José Miguel Navarrete, no se guardó absolutamente nada y se fue con todo en contra de la Fierecilla.

“Ella come hongos por eso es así de venenosa. Es el hongo más grande que existe en la tierra. Esa mujer está loca, no da para hacer ningún comentario”, lanzó.

“Eso no se lo voy a perdonar nunca”

Esta mala relación entre Botota Fox y Angélica Sepúlveda se vio en diversos momentos de “Tierra Brava”. El primer conflicto sucedió después de que la comediante se enojó con la chica reality después de que ésta ofreciera su neceser para un trueque sin el conocimiento previo de Fox.

Esta discusión subió de tono, se aclaró y Botota le dijo: “No estabas haciendo nada por entraste al reality. No estabas haciendo nada, por eso estás sola, no tienes ni hijos. Estás sola”. La comediante afirmó que dijo esto porque Angélica le contestó a Chama que no tendría una hija como ella.

Esta frase dejó profundamente herida a Sepúlveda, quien terminó rompiendo en llanto. “Me dio pena que se burlara de que haya perdido dos bebés. Eso no se lo voy a perdonar nunca. Que a una mujer le digan una cosa así, no tiene perdón”, confesó Angélica a Arturo Longton.

Botota Fox y Angélica Sepúlveda Captura: Canal 13

“¡Ándate tú hueona!”

El segundo round tuvo lugar durante el día que Sepúlveda renunció al reality tras ser víctima de agresión física de parte de Francisca Undurraga. Esto ocurrió en la cocina cuando Botota interrumpió una conversación entre Angélica y Daniela Aránguiz, quien la estaba poniendo al día sobre una actividad a la cual decidió dar un paso al costado.

La comediante al ver que estaban hablando sobre la actividad, comenzó a echar a Angélica y le dijo que no podía preguntar nada ya que escogió no ir. “Ya señora, si usted no participó en la cosita, no venga a preguntar ahora, váyase pa’ fuera mejor. Usted trae mala energía”, dijo Botota.

Aránguiz y Luis Mateucci intentaron calmar a la comediante, pero ella seguía. “¡Váyase para afuera!”, le ordenó Botota, y la Fierecilla de Yungay no se quedó callada: “¡Ándate tú hueona!”. La transformista continuó con sus órdenes de que se fuera, y les dijo a Daniela y Angélica que fueran a conversar afuera.

“¡Qué ridiculez! Me echa de un lugar común, como si fuera ella la dueña del reality (...) Pregúntale a tu amiguita por qué estoy así”, dijo Angélica, en alusión a Fran Undurraga que fue contenida por Botota Fox.

Angélica Sepúlveda en sus historias habló de una escena que no fue mostrada, la cual, de acuerdo a su testimonio, quedó fuera de la edición final. “Se abalanza bruscamente José Miguel Navarrete (Botota Fox), me tira del brazo y me grita que salga de la cocina, que yo no debo estar ahí. Todo eso frente a varios participantes que siguieron comiendo como si nada...”, aseguró.

El último encontrón fueron minutos antes de que se fuera Angélica, después de que Botota Fox le echó las maletas hacia el exterior de la casa, y le cerró la puerta.