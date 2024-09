“Está muy complicada la casa”: Adriana Barrientos rompió el silencio sobre los nuevos rumores de su ingreso a “Gran Hermano”

La segunda temporada del reality show de Chilevisión, “Gran Hermano”, va a cumplir dos meses al aire, y con esto ya acumula cuatro renuncias de participantes que optaron por irse del encierro: Sebastián Ramírez, Iván Cabrera, Íñigo López y Alexandra “Chama” Méndez, los últimos tres lo hicieron en los últimos diez días.

Esta situación fue analizada en el panel de “Zona de estrellas”, cuando todavía no era pública la salida de la venezolana, y aseguraron que los ejecutivos del canal están urgidos por nuevos rostros para reemplazar a las personas que renunciaron.

Por esto, el periodista Hugo Valencia introdujo con bombos y platillos el rostro que nuevamente está siendo tentado para ingresar a la casa más famosa del mundo, y se trata nada más ni nada menos que de su compañera de panel, Adriana Barrientos.

La producción estaría dispuesta a pagar lo que ella quisiera para que se encerrara, esto después de que ya los rechazara en el mismo momento que estaban negociando con Angélica Sepúlveda.

La respuesta de la Leona

Al ser consultada después de cuánto tiempo volvería a un encierro, la Leona comentó “no hay salud, son nueve años, una década después”. En el panel la apretaron para que confirmara esta información. “No hay que decir nada, pero uno siempre tiene que agradecer las oportunidades de trabajo”, partió comentando.

“Independiente de los resultados que hayan, y que a uno la contemplen después de tantos años para volver a trabajar en un reality. La verdad es que muy agradecida. La decisión hay que tomarla en frío, no en caliente. Está muy complicada la casa, muy complicada. Son diez años desde que yo cerré las puertas de los realities show”, añadió.

La Leona reveló una conversación que tuvo con Hugo en donde le dijo que rezara para que ella no se viera en la situación de tener que aceptar un encierro, antes de que la contactaran para “Gran Hermano”. “La verdad es que hay que estar muy bien para ingresar al reality, pero yo no sé si al día de hoy yo me encontraría capaz de aguantar tal cantidad de cosas”, complementó Barrientos.

Posteriormente, le preguntaron si es que entraría en el caso de que estuviese una amiga de ella como Oriana Marzoli. “El reality al que Oriana está firmando, que tengo entendido que ya está lista, es de militares. Está bonito ése porque es distinto, recuerda que yo tengo formación castrense. Yo ahí estaría fascinada estando con Facundo González y Oriana Marzoli, pero amigo qué decencia… ¡Entra Cata Pulido!”, bromeó.