¿Recordando a Cata Edwards?: El chascarro que protagonizó Monserrat Álvarez por culpa de una longaniza

Fue un impase dieciechero que se mandó Monserrat Álvarez en el matinal Contigo en la mañana y sacó carcajadas entre sus compañeros de canal, debido al comentario en doble sentido que realizó.

Todo ocurrió durante un despacho desde el mercado de Chillán, ciudad muy conocida por la calidad de sus longanizas. Producto que se convirtió en la protagonista, tras el desliz de la periodista, luego que comentaran el vestuario que usaba el periodista Francisco Sanfurgo, quien utilizaba un traje de huaso que, según él, lo tiene desde hace 15 años y aún le queda como la primera vez.

Ahí, Monserrat hizo el alcance que a ella ya no le quedaba bien la ropa que usaba hace décadas atrás, lo que dio pie al comentario picarezco.

“Estoy contenta con lo que soy, pero no me caben las cosas de hace 16 años. Porque el cuerpo cambia”, dijo sin prever lo que saldría de su boca.

“Lo que me cabe y me sigue cabiendo es la longaniza. Eso me cabe súper bien”, señaló risueña, haciendo volar la imaginación de los presentes. Pero, alcanzó a darse cuenta de la doble lectura que podrían tener sus palabras y realizó la corrección.

“Noo, cuando me la como. Me cabe en la guata. Puré picante con longa”, agregó sonriente, mientras su compañero Julio César Rodríguez intentaba salvarla del desliz.

Cata Edwars y chascarro con la longaniza

“El condoro de Catalina Edwards en vivo, no es nada con esto”, agregó Sanfurgo, recordado cuando la exlectora de noticias de Mega dijo durante un despacho en vivo que el plato de porotos “La Panchita” se llamaba así, porque iba sin longaniza. Aunque la respuesta correcta era “sin huevo”.

Esto provocó un ataque de risa junto a quien era su compañero en ese entonces, José Luis Repenning, actual animador de Tu Día.