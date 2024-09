Pedro Astorga sale en defensa de Michelle Carvalho en conversación con Camila Power: “Que le eches toda la culpa a una persona...”

Una extensa y sincera conversación sostuvieron durante este lunes 2 de septiembre los jugadores de Gran Hermano, Camila Power y Pedro Astorga, en la que este último salió en defensa de su amiga Michelle Carvalho, a quien Camila culpó por la imagen que ha estado mostrando durante su estadía en el reality, señalando que por ella ha estado “con una armadura”.

PUBLICIDAD

En ese sentido, Camila Power se lamentó diciendo entre otras cosas que “hay ciertas actitudes que han pasado de ciertas personas que se han dejado pasar, se ha hecho vista gorda cuando a otros se ha juzgado muho. A mí no me dan ganas de acercarme a lugares donde siento que no soy bienvenida (...) Después de todo lo que se ha dicho de mí, (cosas) que son pencas, son agresivas, con qué ganas... son cosas que me dolieron, que me siguen doliendo”.

En tanto, Astorga le contestó a Camila invitándola a hacer una revisión más autocrítica de sus acciones, señalando que en un principio fue muy crítica del grupo que formaban los participantes más conocidos, criticando los supuestos beneficios que ellos tenían.

La defensa a Michelle Carvalho

Así, en el transcurso de la conversación, Camila Power señaló al denominado “tridente” que forman Michelle Carvalho con la Chama y Camila Andrade, asegurando que es Michelle quien “manda” a las otras dos participantes contra ella.

“Una cosa es eso, hostigamiento diario que va generando agotamiento... pero de lo que estoy súper tranquila es de que yo no he buscado nada gratis”, aseguró ella, lo que fue rebatido de inmediato por Pedro Astorga en defensa de su amiga Michelle.

“Que le eches toda la culpa a una persona, no creo que sea cierto”, dijo Pedro, agregando que “no se bien cómo se va generando un conflicto tan fuerte, de verdad no lo entiendo porque yo tampoco soy una persona, no me encuentro que le caigo bien a todos, tengo mis problemas y entiendo que estamos conviviendo y con los que no me llevo bien no busco generar ningún tipo de conflicto, entonces no entiendo en qué momento uno llega a tener tanto conflicto con otra persona si es que no lo quiere, a menos que uno quiera jugar el juego al final”.

“Intenté no jugarlo harto rato y me sentí muy pasada a llevar, cuando empecé a responder me sentí más tranquila conmigo y creo que eso, yo lo valoro y con eso estoy tranquila”, respondió Camila Power.

Además, Pedro Astorga le recordó a Camila que ella criticaba todo al principio, lo que ella contestó con que eso “no es tan terrible”, apuntando que “yo en ningún momento incité a jugar con estrategia para sacar a los famosos, nunca fue contra ustedes”, sin recordar que en las primeras semanas quería eliminar justamente a Pedro porque era el jugador más fuerte.