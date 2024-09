“Por suerte mi pareja está jubilada, entonces tiene harto tiempo para criar”: Maite Orsini habla sobre la posibilidad de convertirse en madre

Maite Orsini fue una de las invitadas en el capítulo estreno de “La Divina Comida”, en donde se sinceró sobre sus intenciones de convertirse en madre junto a su pareja, Jorge Valdivia.

Cabe recordar que en esta ocasión, la diputada tuvo la oportunidad de compartir junto al entrenador de tenis Horacio de la Peña, la exchica Mekano Paloma “Pops” Fiuza y al locutor Christian Gordon.

Durante la conversación en su casa, la parlamentaria habló sobre su romance con el exfutbolista: “Estoy contenta, estoy bien, estoy tranquila. Lo pasamos bien, disfrutamos, somos amigos”, confesó Maite.

De hecho, reveló algunos de los románticos gestos que tiene el “Mago con ella”. Muchas veces sale de su programa tarde en la noche, viaja hasta allá, solo para llegar a Valparaíso donde yo trabajo, a dormir conmigo (...) Es súper detallista, súper cariñoso”, aseguró Orsini.

La maternidad de Maite

Posteriormente, Paloma Fuiza le consultó a Maite si tiene intenciones de convertirse en mamá, a lo que la diputada respondió: “Creo que hay muchas formas distintas de maternar, no necesariamente pariendo”, sostuvo de entrada.

“Yo soy madrina de una niña que quiero mucho, que la conocí haciendo talleres en el Servicio de Mejor Niñez”, reveló, asegurando que “generé un vínculo muy bonito, con el tiempo fuimos trabajando ese vínculo y hoy día tengo por resolución judicial autorización para poder pasar el fin de semana con ella”, contó Maite.

“No soy su madre, ella tiene su madre, pero también es una forma de ejercer la maternidad”, explicó.

Eso sí, Maite enfatizó en que “también no descarto del todo la posibilidad de parir”.

Tras esta declaración, Christian Gordon le preguntó si es que se veía en el rol puesto que es una misión difícil considerando su trabajo en el Congreso. “Sin duda, mi trabajo es muy exigente”, comentó.

Sin embargo, la posibilidad existe puesto que Jorge Valdivia tendría más momentos para compartir con este hipotético retoño.

“Igual, por suerte mi pareja está jubilada, entonces tiene harto tiempo para criar, pero no, no está dentro de mis planes por ahora embarcarme en un proyecto de maternidad de ese estilo. Tengo 36, tampoco tengo muchos años para hacerlo, pero no sé”, sentenció en el programa de CHV.