“¡Lo logramos! No podemos más de felicidad”: Vanesa Borghi anunció el nacimiento de su hijo Teo

La modelo y presentadora Vanesa Borghi compartió una emocionante noticia este sábado al anunciar el nacimiento de su hijo, Teo Garcés Borghi, junto a su pareja Carlos Garcés. A través de un tierno video publicado en su cuenta de Instagram, Vanesa reveló que su pequeño llegó al mundo el pasado miércoles 28 de agosto de 2024, llenando de alegría a sus seguidores y seres queridos.

“¡Lo logramos! No podemos más de felicidad… Bienvenido Teo Garcés Borghi 28/08/2024″, escribió Borghi en la descripción del video, que muestra momentos íntimos antes y después del nacimiento de su bebé. La publicación fue recibida con una avalancha de mensajes de felicitación y cariño por parte de sus seguidores, quienes no tardaron en expresar su alegría por la noticia. “Felicidades”, “Bienvenido Teo”, y “Qué bello momento” fueron algunas de las reacciones más destacadas.

Entre los comentarios, uno que resaltó fue el de la hermana de Vanesa, Noelia Borghi, quien expresó: “¡Hermosa familia! Soy la tía más feliz del mundo! Bienvenido hermoso! Los amo a los 3 ❤️❤️❤️ 4 con Lulú”. Este mensaje, lleno de amor y emoción, refleja el ambiente de felicidad que rodea a la familia en este especial momento.

La llegada de Teo es especialmente significativa para Vanesa y Carlos, ya que se produce más de un año después de la dolorosa pérdida de su hija Clara, quien falleció a los seis meses de gestación. Este trágico evento marcó profundamente a la pareja, y desde entonces, Borghi ha compartido abiertamente su proceso de duelo y sanación con sus seguidores.

“Sentir miedo como madre es normal”

Hace menos de un mes, cuando ya estaba en el octavo mes de embarazo, Vanesa habló sobre las emociones y desafíos que enfrentaba en esta nueva etapa de su vida. “Por mi parte, también existen muchos miedos, ansiedad, incertidumbre”, confesó en una de sus publicaciones. “Es otra etapa y si bien es algo que soñamos como papás, es un cambio grande en la pareja, en el trabajo, muchas veces implica soltar, tratar de no controlar todo (cosa que se me hace muy difícil), porque no se puede…”, continuó explicando.

Con una mezcla de alegría y cautela, Borghi también ofreció palabras de aliento a sus seguidoras, especialmente a aquellas que atraviesan por situaciones similares. “Sentir miedo como madre es normal, pero trata de apoyarte en familiares, amigos, recuerda que no tienes que hacerlo todo sola”, aconsejó en esa ocasión.

El nacimiento de Teo representa un nuevo capítulo en la vida de Vanesa y Carlos, lleno de esperanzas y sueños. Con este feliz anuncio, la familia Garcés Borghi inicia una nueva etapa, dejando atrás el dolor del pasado y abrazando el futuro con optimismo y amor.