Iván Cabrera reveló qué lo motivó para entrar a “Gran Hermano”: “Si voy a entrar a un lugar, quiero que la gente me vea cómo soy”

El exparticipante de “Gran Hermano”, Iván Cabrera, se fue por la puerta ancha después de que decidiera renunciar al espacio para volver a los brazos de su familia. Él se fue sin ser eliminado por voto popular, ni tampoco llegó a esta situación de peligro ya que se salvó la única vez que fue nominado.

PUBLICIDAD

El “Potro” conversó con Publimetro, en donde contó qué lo motivó para llegar al reality de Chilevisión. “Al momento de que la producción me hizo la propuesta, tenía que ver con un reality que es 24/7, no tenía nada de la mano de ninguna edición, ni nada manejado”, comenzó comentando.

“Si voy a entrar a un lugar, quiero que la gente me vea realmente cómo soy, no como en algún momento me quieran mostrar o que se genere una situación editada, que mucho se dan en otros realities. En ese sentido, si es 24/7 no voy a tener ningún problema en mostrarme cómo soy”, añadió el bailarín, quien también se vio motivado porque en esta edición se incorporaron las competencias físicas.

Iván Cabrera Captura: Gran Hermano de CHV

Se ganó el corazón de muchos

Cabrera logró ganarse el cariño de la gente tras su participación en este programa transmitido en tiempo real. Este afecto lo logró sentir después de que salió de la casa más famosa del mundo. “Obvio que tu familia siempre está con los brazos abiertos, tu gente más cercana. Pero encontrarme con el comentario de la gente en la calle fue increíble”, confesó.

“La gente te saluda, te habla, te felicitan, te felicitan a través de las redes sociales. La gente que comenta tu participación que antes decían que no se notaba (...) después se pudo notar mucho más”, agregó. Él precisó que le felicitan su actuar dentro de la casa, que fue derecho y no tuvo malas actitudes con sus compañeros de encierro.

“Te sientes más que regalado decir ‘chuta qué rico, al final se logró mostrarme tal como soy’ (...) Yo quería que la gente se acordara de mí como un buen hermano, como un buen participante. Y creo que se logró y fue también un verdadero regalo”, cerró.