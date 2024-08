“Eres un parásito”: Íñigo desató su furia contra Michelle Carvalho por campaña de eliminación

El último episodio de Gran Hermano estuvo marcado por una intensa pelea entre Íñigo López y Michelle Carvalho, dos de los participantes más polémicos de la edición. La tensión surgió tras la fiesta del viernes, cuando Íñigo confrontó a Michelle por su campaña para eliminar a Camila Power, una de las concursantes que enfrenta la última placa de eliminación. “Camila Power al 3331″ es el llamado que ha hecho Carvalho al público.

PUBLICIDAD

La disputa comenzó cuando Íñigo, visiblemente molesto, decidió encarar a Michelle tras la tradicional fiesta de los días viernes. “Lamentablemente, vas a perjudicar a todos los hue... que te siguen”, le lanzó Íñigo, haciendo referencia a la estrategia que Michelle ha adoptado para influir en las votaciones del público. Sin embargo, en ese momento, la brasileña optó por no responder de inmediato, lo que no hizo más que incrementar la tensión en el ambiente.

Momentos después, Michelle intentó calmar la situación pidiendo respeto, pero la respuesta de Íñigo fue aún más incendiaria: “No respetas a nadie, no seas barza, eres un parásito, Michelle, y te dedicas a contaminar al resto de la gente”.

En su arremetida, Íñigo también criticó la relación cercana entre Michelle y Pedro Astorga, otro participante clave en la casa. “Lo peor de todo es que toda la gente que te sigue después se va a arrepentir de seguirte a ti. Eso es lo peor. Pedro es la persona más cercana que tienes en la casa y no te sigue porque sabe las repercusiones negativas que tiene en Chile la hu...”, afirmó Íñigo, dejando entrever que la amistad entre Michelle y Pedro podría estar en crisis.

La mención de Pedro Astorga fue el punto de quiebre para Michelle, quien respondió con igual fuerza: “Eligió a Cami en vez de a la tuya… Lo hizo por mí y eso te duele. Lo hizo por mí, podría haber sacado a la tuya y no lo hicieron, chu... eso, ahí te quedas”, replicó Michelle, defendiendo su posición y dejando claro que la decisión de Pedro fue por cariño a ella.

La situación se tensó aún más cuando Camila Power, la persona en el centro de la polémica, intentó salir del lugar abriendo con fuerza la puerta que da al patio. Michelle quien estaba ahí en ese instante aprovechó ese momento para lanzar un último dardo: “¡Camila al 3331!”, instando al público a votar por la eliminación de Camila, antes de que la discusión llegara a su fin.

Michelle rompió en llanto: “Me sacaron hasta al Pedro...”

En un clip posterior, se pudo ver a Michelle visiblemente afectada por el altercado, llorando mientras conversaba con Pato. “La Power me tira al mini Seba. Me dice que soy mala persona, fea… Yo me he hecho sola, trabajo desde los 13 años. Chile me acogió, ni siquiera hablaba bien el idioma”, confesó Michelle entre lágrimas, revelando el impacto emocional que le habían causado las palabras de Íñigo.

PUBLICIDAD

La brasileña también lamentó que Íñigo hubiera utilizado su amistad con Pedro como arma en la discusión. “Me sacaron hasta al Pedro que jamás me apoya. Sé la amistad que tenemos, no tengo que validarla”, añadió, asegurando que su relación con Pedro no necesitaba ser justificada ante nadie.

Finalmente, Michelle expresó su frustración por no poder contar con el apoyo de Pedro en ese momento, ya que él estaba durmiendo mientras se desarrollaba el conflicto. “Sería muy fácil ir y llorarle, lloro contigo Pato, no me parece bien hacer lo otro. Pedro se enojaría mucho con Íñigo y lo retaría”, concluyó, dejando claro que su amigo la defendería ante estos insultos.