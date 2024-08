“Me destruiste, pero no me da vergüenza decirlo”: Fran Maira y Austin Palao se sinceran “¿Ganar o Servir?” tras quiebre en su relación

La relación entre Francisca Maira y Austin Palao está pasando por uno de sus peores momentos, y es que el cantante peruano decidió poner fin a su romance con la exGran Hermano debido a su amistad con Oriana Marzoli en “¿Ganar o Servir?”.

En este contexto, es donde la joven de 23 años habló con Gala Caldirola sobre la discusión que mantuvo con su -ahora- ex pareja.

“Tú lo que tienes que hacer es ser honesta con los dos. Tanto en la relación de amistad como de pareja, tienen que respetarte a ti, porque al final te están pasando a llevar los dos. Como casi que te tienes que estar preocupando de no perderlos, que se preocupen ellos de no perderte a ti”, le aconsejó la española.

En tanto, Maira le confesó, “creo que nunca más me va a hablar”. A lo que Caldirola contestó: “Cómo no te va a hablar, si se le cae la baba contigo”.

Sin embargo, Francisca comentó que no tenía esperanzas, asegurando “yo creo que se murió todo”.

¿Todo bien entre ambos?

Eso sí, todo cambio unos momentos más tarde, cuando los dos exenamorados se reunieron en la cocina y se abrazaron. En ese momento, Fran aprovechó el minuto y se sinceró con Austin.

“¿Piensas que vamos a poder ser amigos? La he pasado tan bien en el reality, como que me da lata… no me gustaría que se pierda toda la relación sana que construimos. ¿Podemos?”, a lo que el peruano respondió: “Tal vez podemos ser amigos, quién sabe (...) no somos amigos, somos colegas”, le dijo.

Posteriormente, luego de la fiesta de villanos y héroes, Fran habló con Palao sobre la situación y aseguró que se vio muy afectada por la decisión que tomó sobre su relación.

“¿Sabes lo que es despertarse con una espinita ahí? Pero, ¿sabes qué? Creo que una mujer fuerte es capaz de reconocerlo y te digo que me afectó caleta (el término de la relación). Me destruiste, pero no me da vergüenza decirlo, porque al final somos humanos”. le dijo.

“Lamento que haya sido yo el causante de tus…” alcanzó a decir Palao, y Fran les respondió “no si, obvio, lo bueno es que ya pasó (...) cuando una persona te hace sentir muchas cosas buenas y después te lo quitan, te hace sentir mal, ese es el sentimiento. No me gusta sentirme así porque duele”.

Más adelante el modelo le confesó “me importas y mucho. Quiero estar contigo”, así que finalmente terminaron hacienod las paces y retomaron su romance con un apasionado beso.