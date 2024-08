“Lo que me ha tocado vivir”: Ivette Vergara sinceró sus sentimientos a meses de haberse separado de Fernando Solabarrieta

Ivette Vergara sinceró esta semana cómo ha enfrentado estos últimos meses su quiebre matrimonial con el periodista deportivo Fernando Solabarrieta, de quien se separó a mediados de este año luego de variados rumores en medios faranduleros.

Fue en una íntima conversación junto a Pedro Carcuro, en el streaming de Youtube “Pedro Pé”, donde la figura televisiva rememoró el impacto que supuso para ella su ruptura matrimonial con Solabarrieta, y las posibilidades de un eventual retorno con el periodista.

La vida de Ivette Vergara después de su separación

“Yo los conozco a los dos. Más allá de la tele, y me emociona hablar porque si bien conozco mucho más a Fernando que a la Ivette, yo sé, lo he comprobado, y lo he visto, que la Ivette ha sido una mujer jugada pero a concho por su familia y por su marido”, inició Carcuro su conversación con la animadora, de quien valoró el compromiso que siempre tuvo en su relación con su familia y el periodista.

“A la gente, estas cosas no las sabe y no las entiende, y no las cree. Yo les digo, créanme, por favor. La Ivette se ha jugado a concho, y has pagado un precio altísimo. Creo que eso ha sido un poco injusto”, señaló.

Las palabras del otrora relator deportivo tocaron la fibra de Vergara, quien reconoció que si bien la suya fue una situación dolorosa, no dista mucho de la realidad de otras personas que padecen tanto o más problemas que ella.

“¿Sabes qué, Pedro? Yo creo que, al final, y es parte de lo que yo también digo en mis charlas. Yo creo que a todos en la vida nos toca vivir con distintas circunstancias, y lo que a mí me ha tocado vivir no es ni más ni menos que las circunstancias de la vida de otras personas”, indicó la también periodista, quien recordó el consejo que le dio en su momento una desconocida, y que hasta hoy aplica para tratar de explicarse su separación.

“El otro día hablaba con una chica que me dijo una frase tan linda, que la encontré que tenía toda la razón. Dice: ‘En vez de decir ‘a pesar de lo que me ha pasado’, hay que decir ‘con lo que me ha pasado’. Y le encontré toda la razón, porque hoy día he aprendido que a todos nos pasan cosas terribles, y hoy día he aprendido a decir ‘¿qué tengo que aprender de esto?’. Cada situación que me ha tocado vivir trato de mirarme de afuera y hablarle a esa Ivette y decirle: ‘Algo tienes que aprender de esto’. De mirarme y decir ‘está bien, yo tengo que estar bien’. Primero, la vida tiene que continuar, la vida no se acaba”, explicó Ivette.

“Nosotros hemos tenido una relación de muchos años, una relación donde tenemos hijos preciosos. Donde él, independiente de lo que pase, va a ser siempre el papá de mis hijos, y eso para mí es súper importante, y ese es un amor que no va a cambiar nunca”, agregó.