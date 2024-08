Carla Jara repasa la revelación de su quiebre matrimonial: “Si lo comuniqué, es porque había que hacerlo con la verdad”

En el inicio de una nueva década de vida está Carla Jara, que acaba de cumplir 40 años, fue la protagonista del nuevo capítulo del podcast de moda Dale Color!, que en conversación con Eugenia Lemos comentó acerca de la ausencia de arrugas, de canas, de cómo la marcó su corte de pelo estilo moicano y por qué decidió hablar de su quiebre amoroso.

“Tengo 40 y todavía no tengo Botox”, partió contando la ex chica Mekano, dando su secreto para tener la piel lozana “en la noche, me pongo unas gotitas de vitamina C y en la mañana crema hidratante”.

También contó en el programa que “este pelo que tengo, lo hice por una campaña, en algún momento se dijo que lo hice por otra cosa, pero era una campaña que tenía cerrada desde enero y cuando me hice el cambio fue como, me gusta cómo me veo”.

El moicano

Aunque Carla también confesó que “ahora que estoy en los 40, se me notan las canas, porque rubia no se me notaban ni las había visto”, remató. Además contó que para ella, no hay problemas con cambiarse de look cada vez que puede. Recordado es el corte de pelo que se hizo cuando estuvo en el extinto reality Pelotón de TVN.

Respecto a ese momento de su vida, le comentó a Euge que con ello “quería comunicar que era poderosa, pese a todo, eso fue. Así como me voy a pelar, porque da lo mismo no tener el pelo largo, porque sigo siendo igual de femenina, igual de power, igual de linda, teniendo un moicano y si al resto no le gusta mala suerte, yo encuentro que me queda increíble y me siento bien y hermosa”.

Pero no fue sólo el pelo, porque según recordó, “ahí me volví bien rockera usaba harto cuero, harta transparencia, en el día a día. Tengo ropa de esa época guardada, han pasado 14 años, fue un momento heavy en televisión”.

El quiebre matrimonial

Pero no todo fue conversar el look, también se sinceró respecto a su difícil año, “creo que una tiene el destino súper marcado, creo que la vida, el universo o Dios, quién quiera que sea, sabe perfecto que es lo que va a pasar en tu vida, creo que era lo que tenía que pasar. Todo pasa por algo mejor y eso hay que tenerlo súper claro, porque cuando uno está en medio de la tormenta no lo entiende, sin embargo, cuando logras pisar tierra de nuevo y entender y aceptar lo que está sucediendo, se te abren los caminos y empiezas con otra energía a vibrar alto (…) agradezco siempre todo lo que pasa en mi vida. He tenido momentos súper duros, súper difíciles, sin embargo, agradezco porque de eso he aprendido, he crecido, he sacado lo mejor de ese momento”.

Además dijo que “creo que lo que me ha pasado, habla por sí solo. Y también agradezco los mensajes que recibo, que bonito ver cómo también en realidad las mujeres somos tan power, porque las mujeres somos muy poderosas, eso me encanta. Y me encanta que las mujeres se sientan identificadas conmigo y darles esa suerte de energía de decirles ‘tú también puedes’ y de no quedarse pegada en nada, en general, con las cosas que nos pasan, cuando te echan de la pega, cuando peleaste con alguien de tu familia, sino que avanzar”.

En relación a su quiebre amoroso, sinceró que “no quiero profundizar mucho en el tema. Sólo quiero decir que si lo comuniqué, es porque había que hacerlo con la verdad y para mí, la verdad siempre ha sido lo más importante, fue la necesidad de hacerlo, de decir la verdad de lo que estaba ocurriendo. Probablemente si no se hubiera sabido de la forma en que se supo, yo me hubiese quedado callada hasta que se diera por hecho, pero la circunstancia hizo que yo tuviera que salir a aclarar todo”.