Denise Rosenthal recordó su difícil paso por el colegio: “Para ellos era la ‘chula’”

Esta noche Canal 13 emitirá un nuevo capítulo de la cuarta temporada de “De tú a tú”, donde la invitada será la cantante y actriz Denise Rosenthal. Martín Cárcamo llegó hasta el hotel boutique “La calma de Rita”, ubicado en Pirque y perteneciente al padre de Denise. “Este lugar para mí es muy especial, fue la primera casa de mi papá en Pirque, la fue transformando y ahora es su emprendimiento”, contará ella sobre el hotel, restaurante y spa.

Denise nació en Santiago como la menor de los cuatro hijos del primer matrimonio de su padre. “Fui un condoro yo creo. Yo vine al mundo con una misión y no pedí permiso, yo no pido permiso, sólo entro. Llegué como ‘conchito’ y creo que eso me forjó como alguien autosuficiente. Siempre tenía que demostrar que tenía una opinión, yo era la que levantaba la mano en la mesa porque quería hablar. Siempre quería que me consideraran, decía que no era chica, quería participar. Era muy agrandada”, definirá sobre su infancia.

Su hiperactividad la hizo, ya de adulta, hacer terapia. “Tuve que aprender a lidiar con mi necesidad de llamar la atención. A mí me cuesta mucho disfrutar mis logros porque nunca estoy conforme, siempre pienso que podría haberlo hecho mejor”, confesará.

Dolorosa separación

Según contará Denise, sus padres tenían una relación complicada. “Ellos discutían generalmente en alemán y yo captaba que algo no estaba funcionando, pero nunca alcanzaba a entender nada”, indicará.

Denise Rosenthal Canal 13

Finalmente, se separaron cuando ella tenía 8 años. Al respecto, Denise guarda tristes recuerdos. “Mi papá se quedó en Santiago con mis hermanos, y yo con mi hermana nos fuimos con mi mamá a Traiguén en bus. Ese era el viaje donde nos iban a contar, cada uno por su lado, que habían decidido separarse. Tengo el recuerdo de estar arriba del bus, mirando por la ventanilla a mi papá llorando, nunca lo había visto así”, rememorará.

Ya de vuelta en Santiago intentaron rehacer una vida de familia. “Me iba a alojar día por medio con mi papá porque quería estar con los dos. Lo bueno es que, independiente de los conflictos, nunca quisieron que los lazos se perdieran. Siempre los hijos fueron lo más importante para ellos”, contará la cantante.

“La Pindy”

Sus estudios los hizo en el Santiago College, donde no lo pasó muy bien. “Me sentí juzgada en el colegio. En esa época no se separaba tanto la gente, entonces eso era un problema. Además mi colegio era de una situación económica muy diferente a la nuestra, porque aunque vivíamos bien, me relacionaba con gente muy lejos de mi realidad. Yo llegaba a mi casa a preguntar por qué mis compañeros se iban tres meses a Miami y nosotros no. Sentía que no formaba parte de nada, no me sentía parte del colegio, de la familia ni de mis relaciones”, revelará.

A eso se sumó que su forma de ser causaba problemas en ese ambiente. “Yo era una niña especial, una alumna complicada, tenía mi carácter fuerte, era contestadora. Era una niña agrandada, me gustaba maquillarme, las uñas, los accesorios, y para ellos era la ‘chula’. Una vez la directora me dijo ‘Pindy’, otra vez me dijeron que parecía árbol de Navidad. También una mamá fue al colegio porque yo era mala influencia, después me dejaron sola en otro curso, estuve sola un año, y me costó hacer amigas. Y al final me hice de amigos hombres, y con ellos era un hombre más”, narrará sobre su adolescencia.

Más aún, el estudiar en un colegio bilingüe influyó en su manera de hacer canciones. “Tuve clases en inglés toda la básica, y cuando escribí las canciones de mi primer disco me di cuenta de que yo no tenía mucho vocabulario en español, porque no me salían las palabras ni las metáforas. Así que empecé a meter spanglish en los temas”, explicará sobre su formación.