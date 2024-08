¿Por qué los chilenos hablamos así? Tiktokera estadounidense lo explica con tres teorías

Maddie Jackson, una reconocida tiktokera estadounidense, causó revuelo en las redes sociales tras publicar un video en el que defiende la particular forma de hablar de los chilenos. Jackson, quien ha vivido en España durante varios años y ya habla fluidamente el español, compartió sus observaciones sobre el acento chileno, describiéndolo como “una versión muy única” del idioma.

La influencer, quien tiene miles de seguidores en TikTok, se ha convertido en una figura popular por sus videos en los que compara y contrasta diferentes aspectos culturales entre los países de habla hispana y los Estados Unidos. En esta ocasión, Jackson abordó un tema que genera constantes debates en la comunidad hispanohablante: la dificultad para entender el español chileno.

“En todo el mundo hispano, la gente suele decir que el español chileno es el más confuso de entender, que no es español de verdad”, comenzó Jackson en su video. “Como una gringa que ha aprendido español desde cero, yo tengo una teoría de por qué la gente dice eso”, añadió, dejando en claro que su perspectiva se basa en su propia experiencia al aprender el idioma.

Jackson, quien asegura que se ha rodeado de amigos chilenos durante años, señaló que la pronunciación en sí no es el principal problema del español chileno. “Hoy en día yo tengo muchísimos amigos chilenos y llevo muchos años teniendo amigos chilenos, por eso mi acento es como es. Y como alguien que ha aprendido español de cero, yo diría que el español chileno en sí, como en la pronunciación, no es el problema del español chileno”, aseguró la joven.

Tiktokera explica por qué el acento chilenos es “complicado”

La tiktokera expuso tres teorías que, según ella, explican por qué el español chileno es considerado complicado. En primer lugar, mencionó la rapidez con la que se habla en Chile, lo que puede hacer difícil para los no nativos seguir el ritmo de la conversación.

Según ella, la pronunciación chilena comparte similitudes con la del español andaluz, específicamente en la tendencia a omitir ciertas consonantes, como la “s” final o la “d” intervocálica. “Por ejemplo, cortan la S, en vez de decir ‘más’, dicen ‘má’. Muchas veces ignoran el sonido de la D, en vez de ‘cansaDo’ dicen ‘cansao’”, explicó.

“Muchos países tienen ese toque del acento andaluz”, indicó la Jackson, destacando a Puerto Rico, Argentina, y Chile.

“Por ejemplo ellos dicen cómo estai, en vez de como estás y eso viene de vosotros, el vos, así que al final yo creo que sí, el español chileno es difícil de entender”, manifestó.

Finalmente, destacó la influencia de los idiomas indígenas, como el mapudungún, en el vocabulario y la estructura del español chileno. “Por ejemplo, el mapudungún. Entonces todas esas palabras combinadas con el acento andaluz, de todo eso, nació el chileno”, sostiene en el registro. “Estas influencias se mezclan para crear una versión del español que es única en el mundo hispano”, afirmó Jackson.

A pesar de las dificultades que puedan surgir para quienes no están familiarizados con el acento chileno, la influencer instó a sus seguidores a no desanimarse. “Yo, siendo gringa, he llegado a entenderlos. Si yo pude, todos los hispanohablantes también pueden”, concluyó.

