“Cuando mueren se les perdona todo”: Karol Lucero se fue en contra de Felipe Camiroaga y las redes sociales ardieron en rabia

Karol Lucero se metió en la pata de los caballos. El animador entregó unas polémicas declaraciones en su programa “Un Día +” de Like Media, en donde habló mal de una de las personas más queridas que han sido parte del espectáculo nacional, el difunto animador de TVN, Felipe Camiroaga.

“¿Saben quién era un hueón muy egocéntrico?”, preguntó retóricamente a sus compañeros de panel. “Bueno, cuando mueren se les perdona todo, pero Camiroaga era un hueón súper egocéntrico, se creía minazo”, añadió.

“Se ha hablado en varios paneles, uno no debería hablar... Yo era un gran admirador de Felipe Camiroaga, pero vivo estaría funadísimo por miles de cosas, negaba sus parejas, andaba en miles de hueas que a los que estamos vivos nos hacen bolsa. Con él también lo hubiesen hecho”, agregó.

Esto no le bastó, y continuó arremetiendo en contra del “Halcón de Chicureo”. Para complementar su argumento, él dijo que “era un humor parecido al de Don Francisco, le gustaba burlarse de los demás”.

“El alter ego de Camiroaga era ‘Luciano Bello’ y las personas que lo conocían o trabajaban con él, decían ese es el verdadero Camiroaga, de lo que pensaba o cómo se sentía, pero era tremendamente talentoso”, añadió Karol.

“Al Karol Dance le gusta ser funado”

Las declaraciones del exchico “Yingo” se viralizaron en las redes sociales, y el resto es historia. Los cibernautas ardieron en rabia y no le perdonaron a “Karol Dance” que haya declarado en contra de “Felipito” Camiroaga. Su nombre se convirtió en Trending Topic en X (Twitter) y comenzó una nueva funa en contra del animador.

“Pero mira el nivel de miserable,que tení que tirarle a alguien que ya está muerto”; “Vi un video de Karol Dance pelando a Felipito. Ya no hay respeto por nada en este país”; “Si antes me caías mal ahora me caes peor”; “Al Karol Dance le gusta ser funado”; entre otros comentarios.

Comentarios sobre Karol Lucero Captura: X

