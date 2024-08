Jordi Castell contó por qué dejó ir a uno de los grandes amores de su vida: “Creí que era lo más sano en ese minuto”

El fotógrafo Jordi Castell se confesó en su última aparición en “Tal Cual”, en donde habló sobre el hombre que fue uno de los grandes amores de su vida, el cual tuvo que dejar de ir porque no estaban en la misma sintonía, y querían tomar caminos distintos.

Él dijo que a través de su terapia se ha dado cuenta que ha repetido patrones en sus relaciones, la cual se origina en el abandono que le hizo su padre cuando él todavía no cumplía 3 años. “No es que tienda a abandonar mis parejas, pero a mis grandes amores siempre los he dejado yo”, reconoció.

“Creo que inconscientemente repito el patrón de ser abandonado, y esto no es de un día para otro. Yo puedo estar muy enamorado, y lo he estado de mis grandes relaciones, pero cuando veo que la relación va acabar, lo sé mucho antes que del día en que se acaba realmente”, confesó.

Los animadores Raquel Argandoña y José Miguel Viñela le consultaron si es que tenía claro que la relación iba a terminar y estaba enamorado, por qué no luchaba por ese amor. “Creo que en una relación amorosa, yo he tenido la suerte de tener grandes y buenos amores, cuando yo he visto que los caminos se separan, lo más sano es dejar ir a esa persona con todo el amor del mundo, aunque sigas enamorado de él”, contó.

“Eso yo lo hice con mi gran amor que hasta el día de hoy por suerte somos grandes amigos, él está casado de nuevo, pero tenemos una muy buena relación. Los caminos iban por lados distintos, y yo creí que era lo más sano en ese minuto separarnos”, añadió.

Jordi Castell Captura: Tal Cual

“Desearle lo mejor y dejarlo ir”

Al ser consultado si está arrepentido de haberlo dejado ir, Jordi respondió que no. “¿Cómo voy a estar arrepentido de haberle dejado el camino libre a un amor que yo quería tanto? Nuestros caminos se estaban distanciando, y al distanciarnos, estábamos más irritables los dos. Esto fue en el año 2010″, reveló.

“Cuando hay amor tiene que haber un consenso y cosas en común. Yo con este pololo que tuve no teníamos muchas cosas en común, teníamos un mundo y sensibilidades completamente distintas y amándonos. Creo que hay que estar muy bien parado en la vida para estar amando a un hombre, saber que no tiene nada que ver contigo, desearle lo mejor y dejarlo ir”, continuó el fotógrafo.

Raquel notó que sus ojos se colocaron llorosos. “Fue un momento en que sufrí mucho porque yo sabía que era un muy buen amor, pero creo que más que abandonar (...) desde la humildad de entender que esa relación se tiene que acabar por el bien de los dos”, confesó.

Jordi contó que semanas después del término se seguían hablando y almorzando juntos, y que hasta el día de hoy lo saluda para su cumpleaños. “Creo que es una de las herencias de ser abandonado, decir ‘OK, hay que seguir con la vida, pero necesito dejar ir a esta persona desde lo bueno’”, cerró.