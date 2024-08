Jorge Valdivia se fue con todo contra Daniela Aránguiz: “La clave es ser chucheta, ahí puedes hacer todo”

Jorge Valdivia compartió una imagen en su cuenta de Instagram, junto a su hijo en la nieve, pero también con Maite Orsini. sin embargo, para la sorpresa de todos y todas, también estaba acompañado de la parlamentaria.

PUBLICIDAD

“Lindo fin de semana con ustedes. Amo”, escribió Valdivia junto a la foto. Maite Orsini comentó la publicación con un “amo también”, junto a un emoji de corazón.

Sin embargo, ante la gran cantidad de comentarios, el “Mago” borró la publicación, pero “Copucha Chilensis” captó los mensajes que dejó a sus seguidores.

A una seguidora que lo defendió de las críticas, Valdivia le respondió respecto a Daniela Aránguiz: “porque ella es chucheta, la clave está en ser chucheta, ‘chiquillas saben que soy chucheta, atropellé a alguien, pero ustedes saben que soy chucheta’, ‘las mujeres me van a entender, entré a la pieza del hotel y rompí toda su ropa, pero saben que soy chucheta’, la clave es ser chucheta, ahí puedes hacer todo”.

Valdivia no contento con esto, manifestó a otra seguidora que valoró que el adolescente pase tiempo con su papá y su nueva pareja y que dijo esperar que su hija también lo haga, que “algún día no será más manipulada y podrá venir también”.

Valdivia y el juicio Orsini-Aránguiz

Luego de que la semana pasada la Justicia determinara que Daniela Aránguiz, no puede mencionar públicamente a Maite Orsini por dos años, Valdivia dijo a la prensa que “yo no tengo mucho que opinar, la que tiene que hablar es la Maite, ella ya dio su impresión. Yo vine en calidad de testigo. Si hay una sentencia o lo que sea, tanto Daniela como Maite ya lo han explicado y han dicho cómo se sienten”.

Sobre si cree que este conflicto podría afectar su relación con Aránguiz, la madre de sus hijos, Valdivia contestó: “Yo me separé hace mucho tiempo de Daniela. Lamentablemente he tratado de llegar a alguna instancia donde la relación y la comunicación sea buena y más fluida, pero no ha sido posible y sí, tenemos dos hijos, pero yo trato de exponerlos lo menos posible”, explicó.

“Yo espero que mis hijos sean lo menos mencionado posible; tienen su vida, son menores de edad, y en lo personal, he tratado siempre de dejarlos ajenos, más allá de que son repasados porque son hijos de Daniela, hijos míos…”, añadió.