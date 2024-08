“Me conmueve que la gente se preocupe”: Cecilia Bolocco rompió el silencio por fotografías que alertaron sobre su salud

Hace algunas semanas un video que mostraba a Cecilia Bolocco saliendo de un centro médico en silla de ruedas comenzó a circular en las redes sociales, generando una ola de preocupación entre sus seguidores. La exMiss Universo, conocida por su carisma y elegancia, fue vista en una situación que alarmó a muchos, provocando especulaciones sobre su estado de salud.

Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, fueron motivo de discusión en varios programas de televisión. Ahora la presentadora de TV decidió romper el silencio y aclarar la situación. Frente a Julio César Rodríguez, conductor del programa “Podemos Hablar”, la madre de Máximo Menem reveló el verdadero trasfondo de las imágenes que han circulado y aclaró su estado de salud.

“Primero, me aflige mucho saber que ha habido gran preocupación por parte de mucha gente con respecto a estas imágenes, que son captadas a la salida de una clínica, luego de unos exámenes que me he realizado”, comenzó diciendo Bolocco, visiblemente conmovida. “Pero, la verdad es que no tengo nada de gravedad. Simplemente, son exámenes que me debo hacer, porque tengo una condición de salud”, continuó, buscando tranquilizar a sus seguidores.

“El cáncer no espera y cobra vidas”

Sin embargo, enseguida dio a conocer el verdadero motivo detrás de esas imágenes y compartió un profundo llamado. “Lo que pasa, es que estas imágenes se utilizaron como parte de una campaña. Tengo una fundación (Fundación Care), que trabaja en el tema del cáncer”, desclasificó, poniendo en contexto la situación.

Bolocco aprovechó la plataforma para destacar una problemática que afecta a miles de chilenos. “El cáncer es hoy en Chile la primera causa de muerte y hay una lista de espera oncológica que no puede seguir esperando. Más de 17 mil personas están en sus casas esperando atención y eso, literalmente es hablar de muerte, porque un paciente con cáncer no puede esperar. El cáncer no espera y cobra vidas. En Chile mueren todos los días cerca de 86 personas a causa del cáncer y no se está haciendo nada”, detalló-

La exMiss Universo, que ha dedicado gran parte de su tiempo y esfuerzo a la lucha contra el cáncer a través de su fundación, hizo un llamado a la conciencia pública. “Me conmueve que la gente se preocupe de mi salud, pero, ¿por qué no hay una preocupación real por las 17 mil personas que están en lista de espera?”, cuestionó, subrayando la urgencia de abordar esta crisis sanitaria.

Con sus palabras, Bolocco no solo calmó las inquietudes sobre su propio estado de salud, sino que también encendió una luz sobre una causa que necesita la atención y el apoyo de todos para generar un cambio real en el sistema de salud del país.