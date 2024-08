JC Rodríguez sale en defensa de Diana Bolocco tras cuestionamientos por su conducción en Gran Hermano

En medio de la baja sintonía que ha marcado la segunda temporada de Gran Hermano, las críticas no se han hecho esperar y se han centrado en el desempeño de la animadora del programa, Diana Bolocco. Los comentarios negativos han surgido principalmente en redes sociales y en diversos programas de televisión, donde se ha cuestionado su manejo y decisiones en la conducción del reality.

Uno de los programas donde se discutió este tema fue “Zona de Estrellas”, donde los panelistas analizaron los recientes lapsus en vivo de Bolocco y sus polémicas intervenciones con los participantes de Gran Hermano. Hugo Valencia, uno de los panelistas, comentó: “Diana no ha estado a su propia altura, a lo que ella ha hecho en otros formatos. Ha cometido errores, uno tras otro, que me parecen garrafales”.

Ante esta ola de críticas, Julio César Rodríguez, actual conductor de “Contigo en la mañana”, fue consultado y no dudó en salir en defensa de quien fuera su colega en la primera temporada del reality. Rodríguez aprovechó la oportunidad para brindar su apoyo incondicional a Bolocco. “No entiendo por qué debo hacer un análisis del trabajo de una colega (...) Yo soy parte involucrada y encuentro que Diana es una tremenda animadora”, comentó.

Rodríguez no tuvo más que elogios para Diana Bolocco. “Para mí, Diana es preparada, rápida y muy eficiente en la animación”, remarcó. Además, hizo hincapié en que Bolocco. “está cumpliendo los requerimientos que se le piden, seguramente, en el programa”, concluyó Rodríguez.

Críticas a Diana Bolocco

Cabe recordar que hace algunos días el periodista Sergio Rojas se sumó a los cuestionamientos y emitió una contundente declaración criticando el desempeño de la animadora previo a la salida del participante Sebastián Ramírez.

“Viendo GH no puedo creer como la producción pudo encerrar esta bomba de tiempo llamada Sebastián Ramírez. Luego de esta emisión no me cabe duda de su violencia e incluso representando un peligro para la sociedad…”, partió declarando el animador de Qué te lo digo.

En ese sentido añadió: “Extraño una postura de Diana como madre, mujer, esposa, hija y comunicadora frente a las imágenes que está presentando”.

“Yo me pregunto si podría no emitir un juicio frente a hechos tan deleznables… escuchar a participantes decir teníamos miedo, otros se sintieron hasta culpables como muchas víctimas de agresores… de verdad creo que la producción, la licencia y la conducción están al debe”, sostuvo Rojas.