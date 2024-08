Se pronunció la “Dama de hierro”: Fran García-Huidobro reaccionó a la renuncia de Sebastián Ramírez de “Gran Hermano”

Este miércoles por la noche se emitió la bullada renuncia de Sebastián Ramírez al reality “Gran Hermano”. Su salida sucedió después de una seguidilla de conflictos protagonizados por el polémico chico reality y sus compañeros de casa.

Uno de estos encontrones lo dejó sancionado con ir a placa directa. Esto hubiese ocasionado que Ramírez se enfrente a la decisión del público por primera vez en esta segunda temporada, cuya presencia fue sumamente criticada tras ser anunciada, especialmente después de la acusación de violencia de género en contra de él.

Él aseguró que el reality era “fome” y que parecía un convento. Asimismo, aseguró que fue “denigrado” por una de sus compañeras. “Están todos sensibles, menos mal me voy ahora”, declaró durante su conversación con Pedro Astorga, haciendo referencia a Camila Power.

“Aprendan hueones fomes (…) me encapsularon, soy de otro planeta, nadie me entiende, dale color, sácame de acá”, manifestó mientras miraba a una de las cámaras.

“Me voy (…) ellas pueden put***, la Chama me denigró como hombre, que era un cochino, que era asqueroso. Fue mucha la denigración, nadie me defendió, me da lo mismo, acá me defiendo solo y me voy solo”, comentó Sebastián, quien terminó yéndose del espacio, sin antes realizar un último show.

Una vez que salió del encierro, él publicó en Instagram un meme sobre su salida, y se defendió de una de las críticas que realizó el público del reality. “Paren de decir que me fui por miedo a la placa, el pasado fui 4 veces. Me voy y vuelvo cuando quiero”, argumentó.

La reacción de la “Dama de Hierro”

Esta bullada renuncia despertó la pronunciación de una de las panelistas de la primera temporada del reality de Chilevisión, nada más ni nada menos que de Francisca García-Huidobro, quien reaccionó a esta salida en sus historias de Instagram.

“Hoy día grabamos (el podcast) Di la verdad Rosa, con Íngrid (Cruz), e hicimos un capítulo sobre reality. Y justo llego a mi casa y me entero por redes sociales que Sebastián Ramírez renunció”, partió.

“Les quiero hacer un pequeño ayuda memoria. El año pasado, las dos veces que fue a placa, renunció. No quiso someterse a la votación popular, prefirió salir antes. Esa es la única explicación que me parece, no sé si buena, pero lógica. Él no quiere someterse al escrutinio público”, continuó.

“Entonces, lo nominan a placa y se va. ¿Esperaban algo distinto ustedes? Yo, no”, cerró la “Dama de Hierro”.