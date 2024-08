“No me gusta, no me compro el personaje”: Trini Cerda reveló mala experiencia que tuvo con Camila Andrade

Trinidad Cerda no se guardó nada y se lanzó en contra de Camila Andrade, con quien habría tenido una mala experiencia mientras visitaba uno de los exprogramas de la comunicadora.

La revelación se dio cuando la exchica reality se encontraba como invitada en el react de “Gran Hermano” llamado “Fuera de la casa”, en donde se dedican a hablar sobre lo que hacen los participantes en tiempo real. Y en la ocasión, a la tripulante de cabina le preguntaron su opinión sobre los jugadores, entre ellos Camila Andrade.

En este contexto, es donde la influencer recordó cuando visitó “La Caja de Pandora”, espacio que conducía la exMiss Chile y del cual fue desvinculada por su polémica con Francisco Kaminski y Carla Jara.

“A la Cami Andrade no me la paso. No me de vuelta la narrativa, me de vuelta la narrativa, me da lo mismo, nunca me la pasé”, lanzó de entrada.

“Yo fui a La Caja de Pandora después de Gran Hermano. Yo estuve yendo a hartos programas y era cuando yo estaba súper mal, o sea, había pasado un momento súper intenso en cuanto a las redes y todo, y cuando fui a La Caja de Pandora, ella no fue tan amable”, aseguró Trinidad.

Según sus palabras, en ese momento no la estaba pasando bien puesto que recién había salido de la casa de “Gran Hermano” y se estaba enfrentando a las fuertes críticas.

“Estaba súper funada porque pasó lo de la Cony (Capelli), etcétera, y yo estaba tratando de remendar esto y dar vuelta la situación (…) tú esperas una acogida mucho más cariñosa y conversar las cosas y tratar de dar vuelta la situación, y ella fue como ‘Mhm, ¿y por qué tú crees que te odian tanto, Trini?’”.

Esta actitud, hizo que Trinidad no se sintiera “muy cómoda, me quedé con esa sensación. Quizás es súper buena onda en persona, no lo sé”.

El grupo de Camila Andrade

De igual manera, dio su sincera opinión sobre el grupo conformado por Camila Andrade, Michelle Carvalho y la Chama.

“Cuando yo veo el team de las tres, me caen bien, apruebo. La Chama me cae increíble, la encuentro una mina directa”, afirmó sobre la venezolana. Sobre Andrade, comentó que “solita, siento que está ahí piola, calladita, no se moja el potito”, analizó.

“Yo creo que todas las personas tienen que aprender en un momento. Quizás este es el momento para que ella aprenda y para que ella crezca y para que vea atrás y diga qué cosas puede mejorar y qué no, como todos en la vida, como yo, como tú, como todos. Todos nos podemos equivocar”, reflexionó la exGran Hermano.

De todas formas, recalcó sobre el final que la comunicadora “no me gusta, lo lamento, tengo que decirlo. No me gusta, no me compro el personaje”.