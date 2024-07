Renato Conserva aclara que ser hijo de figuras de la TV no la abre las puertas en su carrera de actor

Hace tan sólo días, Renato, hijo de Claudia Conserva y Juan Carlos “Pollo” Valdivia, firmó contrato con Pierre Patrick, reconocido productor y agente de talentos canadiense, logro que el joven difundió en su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

El primogénito de la mediática pareja televisiva es actor de profesión y se le abren interesantes oportunidades en Estados Unidos, pero aclara que no ha sido un mérito por ser “hijo de”.

En conversación con Página 7, Renato explicó la realidad sobre intentar posicionarse como actor en Chile y la serie de prejuicios que abundan sobre los hijos de figuras públicas.

Ser hijo de figuras públicas

A diferencia de otros hijos de famosos, el joven no ha seguido el camino de ser influencer. De hecho, en Instagram es bastante discreto, salvo por la firma del contrato con el agente, situación que ha debido promocionar.

“No me avergüenzo de ser ‘hijo de’. Al contrario, estoy más que orgulloso de mis papás. Pero no me gusta tener solo ese reconocimiento. Por ejemplo, tener miles de likes solamente por ser el ‘hijo de’”, indicó.

“A mí no me suena muy meritorio. Son filosofías de vida y creencias personales. He tenido amigos que me han dicho ‘podrías convertirte en influencer, generar plata’, pero va en contra de lo que yo creo”, asegura.

“Ojo, no lo juzgo, sino que considero que no hay mérito propio a destacar. Ser ‘hijo de’, en mi estándar, no es suficiente”, aclaró.

PUBLICIDAD

En este sentido, Renato explicó que “ser actor es difícil”, porque “las oportunidades son muy limitadas”, situación que no es diferente al ser el primogénito de Claudia Conserva.

“Soy hijo de dos personas conocidas y muchos podrían decir ‘debe tener todos los pitutos del mundo’, ‘pueden meterlo en esta teleserie sin hacer casting’… y no es así”, enfatizó.

“En mi caso, yo voy al lugar, hago el casting junto a todos los demás actores, y es la producción la toma que la decisión... la que todavía no ha sido favorable a mí, pero siempre está la esperanza que se dé”, argumentó.

De todas formas, el joven relató que acudió a varios castings en TVN y Mega, principalmente, y no logró quedar.

Con respecto a la exposición, Renato confirma que luego del contrato con Patrick deberá compartir más contenido en Instagram.

“A mí me gusta ser piola, por mí no tendría”, cuenta entre risas.