Faloon Larraguibel se emocionó hasta las lágrimas al hablar de sus inseguridades sobre su vida romántica

Una nueva actividad propuesta por el animador Sergio Lagos en “Ganar o servir” hizo que las emociones de diversos participantes quedaran a flor de piel, y una de ellas fue Faloon Larraguibel, quien tuvo que pasar al frente y someterse a las preguntas del dueño de casa.

La dinámica era que una persona de la casa tenía a un ángel y un demonio detrás de ellas, quienes tenían que debatir sobre un aspecto de la vida personal del involucrado. En el turno de Faloon, la consigna era si es que ella debería darse una nueva oportunidad en el amor.

Julia Fernandes actuó como el angelito, y dijo que todas las personas tienen su tiempo para sanar, pero que también ella era su peor enemiga. Al ser consultada si es que está de acuerdo con estas palabras, la exchica “Yingo” dijo que “sí, sé que en algún momento me tengo que abrir a la posibilidad de tener otra pareja”.

“Tengo muchos prejuicios conmigo misma, como que digo: ‘¿Quién va a querer una mujer separada y con tres hijos?’. Estoy en el proceso de sanar y empezar a preocuparme por mí. Estuve mucho tiempo preocupada por otras personas, en último lugar me dejaba a mí. Ya volver a pensar en mí es un paso”, comentó antes de que las lágrimas cayeran de sus ojos.

Faloon Larraguibel Captura: Canal 13

El complejo proceso que está viviendo Faloon

De igual forma, Larraguibel comentó que no se siente preparada para enfocarse en su ámbito sentimental, y no prestarle toda su atención a sus hijos. “Soy muy culposa además, pienso que no puedo salir y dejar a mis hijos, así que digo que no”, reveló.

Por su parte, el diablo encarnado como Daniela Colett habló y dijo que la entendía mucho, y que por lo mismo, necesitaba darse un tiempo, vivir el luto y sanarse antes de entablar una nueva relación, ya que ésta podría verse perjudicada por las heridas que no se han cerrado.

Con respecto a su experiencia dentro del reality, Faloon dijo que ha sido un gran respiro de lo que sucedió afuera con su expareja. “Yo creo que eso es el proceso, reconociendo lo que pasó, y también aceptando lo que pasó. Uno se culpa, pero no es culpa mía. Me dio vergüenza también en un momento”, confesó.