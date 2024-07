“Eso no va a suceder”: Estela Mora, mánager de Beto Cuevas, desmiente rumores de un posible regreso de La Ley

Más rápido que los rumores que circularon en las últimas semanas respecto de un posible regreso de La Ley a los escenarios, resultó ser el tajante desmentido que ofreció Estela Mora, mánager y exesposa del cantante nacional Beto Cuevas, quien aseguró este jueves que tal encuentro “no va a suceder”.

PUBLICIDAD

Y es que la argentina, consultada por un medio de circulación nacional por los dichos de los demás integrantes de la agrupación musical, que dieron como un hecho la existencia de “avanzadas conversaciones” para el reencuentro del cuarteto, fue enfática en señalar que tal opción no es una realidad, ni en lo inmediato o en un futuro cercano.

Sin opción a un regreso de La Ley

“Eso no va a suceder. Es un comentario de gente trasnochada. Beto no va a hablar. Él no se va a ensuciar con esto. Él no tiene nada que desmentir. Para eso tiene representante”, puntualizó en latercera.com la representante del artista, quien de este modo dejó en nada las declaraciones que Pedro Frugone diera el pasado domingo en el mismo medio chileno.

Opens in new window La Ley. Fuente: Instagram @iambetocuevas.

En aquella oportunidad, el exguitarrista de la agrupación musical aseveró que “existiría una avanzada posibilidad que La Ley, con su formación original, regrese”.

El eventual retorno de la banda había tomado vuelo luego que el cuarteto participara en 2023 y también a principios de este año en el Festival Bésame Mucho, en California; y en Texas, exitosos espectáculos que según indica latercera.com habrían motivado al productor Alfredo Alonso a gestionar “una nueva gira del conjunto que incluso los podría llevar al Festival de Viña del Mar”.

Eso no va a suceder. Es un comentario de gente trasnochada — Estela Mora

Algo que también fue descartado de plano por el propio Alonso, quien aseguró que “tengo un nombre en la industria que lo he construido a base de trabajo serio y no de polémicas. Solo me gustaría aclarar que a mí nadie de ningún medio me ha contactado por este tema ni siquiera para consultar mi opinión”.

“Me tocó trabajar con los muchachos para los conciertos de Los Ángeles y Austin. Los respeto mucho personal y artísticamente. Nada más”, finalizó.