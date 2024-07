“Mujer de alto valor no se queja”: Pamela Díaz responde a Yamila Reyna ante supuesto alejamiento

“Yo me enteré por la prensa que no me sigue. No sé nada, recién llegando de grabar. Pero no tengo nada que hablar si me bloquean”. Con esas palabras Pamela Díaz respondió a Yamila Reyna ante el supuesto alejamiento que habría tenido La Fiera con ella.

Si bien, nadie sabe los motivos del distanciamientos, Díaz asegura que no tiene nada que ver su expareja, aunque concuerda que la polémica surge justo cuando Yamila se encuentra realizando su propio podscast y estrenó la entrevista que le realizó a Jean Philippe Cretton.

“Es raro”, señala a Publimetro.

-¿Pero tú descartas estar enojada con ella? Que te haya dado celos su amistad con Jean Philipp?, le preguntamos directo al grano, a lo que ella respondió “¿qué tiene que ver Jean?”, dando a entender que él no sería el motivo del supuesto enojo.

“Yo estoy de verdad en otra. Y no me meto con nadie. El 5 empezaré en mi programa Y de seguro q van a tocar temas y ahí hablaré”.

Respecto a la pregunta si eran amigas, reconoce que “sí”. Y ante la interrogante de qué fue lo que pasó y las distanció, asegura que “nada”.

“Mujer de alto valor no se queja”

Además, tras algunas insistencias lanzó un dardo contra Yamila Reyna, luego que ella dijera en el programa Que te lo digo de Zona Latina que “ella se alejó y nunca supe por qué”.

Ante esto, La Fiera sacó sus garras. “Cuando tu fuiste o eres amiga o amigo de alguien, jamás, por lo menos yo, se me ocurriría decir algo a la prensa. Pero se respeta. Mujer independiente, de alto valor, no se queja”, lanzó sin filtro.

Finalmente, reiteró que “estoy en otra y chao. Me saco la mierda trabajando. No hueveo a nadie. Para qué le dan tanto color, si la que me bloqueó fue ella. Mañana va salir otra cosa, porque sé el personaje que soy: mucha luz”, remató con una carcajada.