“No me faltes el respeto”: Así fue el round entre Camila Andrade y Yuyuniz Navas en Gran Hermano 2

Si a Gran Hermano 2 le faltaba sal y pimienta para aumentar la sintonía, las participantes Camila Andrade y Yuyuniz Navas aportaron con la enjundia necesaria para que el capítulo del domingo se ganara la atención de los televidentes. Esto, porque protagonizaron un tenso momento durante la transmisión en vivo y en directo que mejoró, en parte, el mezquino rating.

PUBLICIDAD

Todo partió en una discución entre Alexandra Méndez, la Chama, con la hija de Eli de Caso. Ocasión donde la venezolana, exTierra Brava, le dijo que no quería pelear con ella, porque era una “persona mayor”.

Tras ello, Yuyuniz las emprendió contra Camila Andrade, por haberla mirado de una manera provocadora durante la discución con la Chama.

Camila Andrade y Yuyuniz Navas se enfrentaron en GH

“¿Y tú por qué me miras así? Si me quieres decir algo, me lo dices a la cara, sin caritas, porque es como un poco hipócrita (...) Si la envidia fuera tiña, mi amor”, le señaló.

Ante su evidente molestia, Andrade prefirió respirar profundo y contar hasta 10, respondiéndole que mejor hablaran después.

“Yo como siempre digo a la cara, siento que estás muy en caliente Yuyuniz y siento que no es el momento de nada. No entiendo el ataque gratuito que acabo de recibir”, le respondió la pareja de Francisco Kaminski.

Pero, la discución siguió y en un tono enérgico, Andrade le pedía que no le faltara el respeto.

PUBLICIDAD

“En primer lugar no me hables sin respeto, porque yo no te he faltado el respeto... te voy a pedir que no me faltes el respeto. Te dije ‘Yuyu, esa fue una conversación por interno de equipo’. Te lo dije con todo el amor. Entonces, si tú estás allá y me vienes a gritar y a decirme ‘ustedes dos’, eso no me parece”. reclamó la exanimadora de Caja de Pandora.

Ahí, Yuyuniz lejos de quedarse callada, se acercó donde estaba sentada Camila y continuó la discución.

“Te estoy preguntado ¿por qué me miras así?”, le dijo, encarando también a la Chama por gesto que apelaría al estado mental de Yuyuniz.

La exTierra Brava, en tanto, cerró la pelea, diciendo que no discutiría con alguien mayor.

Revisa el momento (52:00)