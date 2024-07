Pamela Díaz puso en aprietos a Facundo González con un particular mensaje: Oriana Marzoli reaccionó al saludo

Este miércoles, los participantes del reality de Canal 13, “Ganar o servir”, recibieron la sorpresa de célebres personajes que han tenido injerencia en su historia de vida. Tatón le mandó un mensaje a Camila Recabarren; Chama a Luis Mateucci; Pincoya a Raimundo Cerda; y Facundo González fue saludado por nada más ni nada menos que Pamela Díaz.

Vale recordar que antes de ingresar al encierro de Canal 13, la Fiera tuvo un affaire con el argentino durante el verano de 2024, esto después de que se lo presentara su amigo, Fabio Agostini. Una vez que entró al reality, rápidamente se le olvidó Díaz y comenzó una relación con la polémica venezolana-española, Oriana Marzoli.

Sergio Lagos presentó el mensaje a Facundo, y era Pamela Díaz. “Hola a todos, aquí ‘La Fiera’ presente. Quiero hacerle una pregunta a alguien especial, a Facu. Te he visto que lo estás pasando muy bien, disfrutando del hoy es hoy, que es la idea, coqueteando harto y un par de besitos”, comenzó.

“A esta pregunta quiero que pienses muy bien tu respuesta... ¿Qué pasaría si en este momento voy entrando a la casa?, ¿Cuál sería tu actitud? Te mando un beso”, terminó el mensaje de Pamela. La entrada de La Fiera está confirmada, solo basta esperar.

Los participantes aplaudieron la intervención de la Fiera, y el argentino comenzó a elaborar su respuesta a las palabras de la denominada “reina de los realities”. Él partió señalando “Pame es lo máximo, Le tengo mucho cariño, ella lo sabe. No tengo nada malo que decir de ella y le mando un beso gigante”.

Pamela Díaz y Facundo González Captura: Canal 13

“Le tengo cariño, es una muy buena persona”

Sergio Lagos notó que Facundo quería sacarse los pillos, y le apuntó que la pregunta era otra, cómo reaccionaría a su ingreso al encierro. “La vamos a recibir bien. Si quiere venir a saludar y pasar un tiempo con nosotros, de puta madre”, añadió.

“No conocíamos, éramos bien cercanos, nos conocíamos hace un tiempito. Le tengo cariño, es una muy buena persona. La pude conocer hace unos meses atrás y todo bien”, continuó.

Sobre dónde la conoció, él dijo que fue en el cumpleaños de Fabio que organizó Pamela Díaz en Chile. “Ella vino a Perú un par de veces y nos vimos”, agregó. El animador no perdió la oportunidad y le consultó si era él con quién se besó Pamela en esa fiesta, donde fue paparazzeada, y él lo afirmó.

Facundo González aclaró que sí tuvieron algo más que una amistad y duró hasta un poco antes de que ingresara al reality de Canal 13. Luis Mateucci metió la cuchara y dijo que ellos se hablaban antes de que llegara al cumpleaños del español, lo que fue corroborado y además destacó lo bien que lo atendió en dicho festejo.

Sergio Lagos enfocó su atención en Oriana, y le consultó si le sorprendía este mensaje. “Cero, me había contado absolutamente todo. Si hay una cosa que no me puedo quejar es que todo me lo viene a contar. Estaba con ella, estaba”, recalcó.

Si Pamela Díaz terminaría por ingresar al reality, a Marzoli la tenía sin cuidado. “¿Cuál es el problema? Que entre. ¿Cómo le voy a tener miedo? Ni que fuese un monstruo ni que comiese humanos”, cerró.