“¡Me estaban usando para hacer canje!”: Daniela Aránguiz reveló la identidad del hombre con quien tuvo su peor cita

La polémica mujer farandulera, Daniela Aránguiz, se sentó con la comediante y actriz argentina, Yamila Reyna, en su nuevo programa “Haciendo Match”, en donde el tópico principal es la vida romántica y sexual de los invitados.

“¿Cuál fue su peor cita?” era una de las preguntas que le realizó la exanimadora de “Hoy se habla”, y ante esto la “Cara de cuica” hizo memoria y comenzó a relatar esta historia. “Un día voy a comer, me invitaron a cenar en un lugar súper lindo, con alguien con quien estaba saliendo”, partió contando.

“Él me dice ‘voy al baño’, la niña trae la cuenta y dice: ‘tienes $100 mil pesos de canje’. Y yo ‘¡¿Qué?!’. ¡Me estaban usando para hacer canje, Yami! Ahí se me bajó todo el líbido. Hueón, prefiero irme a comer un completo en un carrito, pero no por canje cuando es una cita romántica”, remató.

La animadora del espacio asumió que no volvió a salir con el hombre en cuestión, pero al parecer Daniela no se resistió a sus encantos. “Sí igual salí, me metí hasta en un reality con él”, lanzó entre risas dejando al descubierto la identidad del hombre que la llevó a cenar con canje: Luis Mateucci.

Yamila Reyna no se aguantó las risas, y exclamó: “¡Yo sabía que era Mateucci! ¡Yo lo sabía! Es que tiene fama de ser cagado”.

El momento más romántico con Jorge

Posteriormente, Aránguiz contó el momento más romántico que ha tenido, y fue con su exesposo, Jorge Valdivia, con quien estuvo por casi 20 años. Esta anécdota salió a la luz después de que comentó que le gusta cocinar a los hombres con quiénes se involucra sentimentalmente, y al ser consultada si es que un hombre le ha cocinado a ella, dijo que no, pero sí hicieron otra cosa.

“Me invitan a comer, me han contratado chefs privados, eso es romántico”, comentó. Yamila le preguntó qué es lo más romántico que han hecho por ella, y dijo que se le ocurren varios momentos, pero se centró en esa cena que tuvo con el “Mago”.

“Estábamos de aniversario, 14 de febrero, y en la presidencial del Mandarín que es como un departamento. Llegué y había un chef cocinándonos con flores y todo, fue bonito”, cerró.