“Indeseables” y “los preferidos de Boric”: Checho Hirane arremetió en contra de hermanos Copano tras dichos sobre Claudio Reyes

El locutor de radio Sergio José Hirane, más conocido como Checho Hirane, lanzó una crítica feroz contra los hermanos Fabrizio y Nicolás Copano, especialmente contra este último, tras sus recientes comentarios sobre la muerte del humorista Claudio Reyes.

La controversia se inició cuando Nicolás Copano, en su podcast “Turno”, se refirió al fallecido Claudio Reyes con polémicos dichos. “Entre las cosas que no logre, no logré ser amigo de Claudio Reyes, se murió...”, dijo entre risas.

“¿Quién quería ser amigo de esa basura humana? Era una mala persona”, expresó enseguida y sin reparos, lo que rápidamente generó reacciones adversas.

Checho Hirane, notablemente afectado por los comentarios de Copano, decidió responder públicamente durante su participación en el programa “Sin Filtros”. Hirane expresó su descontento y se fue en contra de los Copano.

“Yo no recuerdo en la historia de las comunicaciones, y llevo más de 50 años, jamás me he alegrado de la muerte de un adversario político, yo creo que eso tiene que ver con un tema de humanidad”, señaló el locutor, subrayando la gravedad de alegrarse por la muerte de alguien.

Hirane también lanzó una crítica con guiño al Presidente Gabriel Boric. “Lo que hacen los hermanos Copano, que son los humoristas preferidos presidenciales, porque son los preferidos del Presidente Boric, yo creo que pasan todo límite”, añadió el excomediante.

El locutor continuó su desahogo recordando experiencias personales con los hermanos Copano. “Yo he sido víctima de su funa, me han matado varias veces en programas de televisión, usan un tipo de humor que pareciera ser que la gran mayoría no lo entiende, porque los han funado en las redes sociales”, expuso.

Finalmente, Checho Hirane no dudó en manifestar su desprecio por los hermanos. “Para mí esos dos hermanos son realmente indeseables, he tenido varios encuentros con ellos, y ya no quiero seguir peleando, pero sus dichos me demuestran cuál es la calidad humana de esa gente”, cerró.

Revisa sus dichos aquí: