“Necesitas coquetear a todos para sentirte segura”: La feroz parada de carros de Dani Colett a Gala Caldirola tras ataque de celos

Daniela Colett y Gala Caldirola protagonizaron un tenso momento durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, en donde la brasileña se lanzó en contra de la española tras sentir celos por Luis Mateucci.

PUBLICIDAD

Todo comenzó cuando el equipo “Resistencia” llegaron a ducharse tras haber ganado la competencia por equipos, y es así como el argentino entró a la ducha junto a su pinche y a Julia, y el ex de Daniela Aránguiz invitó a Facundo para entrar a bañarse todos juntos.

Sin embargo, González ya había sido advertido por Oriana que no le hiciera caso a Mateucci. Este último molestó a su compatriota por obedecer a su enamorada, a lo que la española comentó “y hace bien, ese es un hombre de verdad y no un facilón”, expresó, advirtiéndole a Colett que su pareja le estaba faltando el respeto.

Por su parte, Luis Mateucci se tomó con humor la situación y le manifestó a González: “Te están metiendo por todos lados, Facu. Me hace recordar hace un tiempo atrás a mí. Esa ya en mi vida, no… estás loco”.

Ya pasada la hora de cenar, Colett entró a la habitación de los señores cuando Gala le hacía un masaje en los pies a Mateucci, lo cual la dejó molesta y comenzó una nueva discusión por celos.

“Tú crees que yo soy h… Tranquila y juega lo que quieras con él (apuntando a Luis)”, le dijo de entrada, mirándola fijamente.

“Créeme que es el último hombre en la faz de la tierra en quien me fijaría… Conmigo no tienes porqué ponerte celosa, si toda la semana he peleado con él”, le respondió Gala y Facundo le comentó a Dani: “Te estás juntando mucho con Oriana. ¡Estás como un demonio!”.

PUBLICIDAD

Gala terminó llorando

Ambas entraron en una discusión recordando momentos y situaciones pasadas, hasta que Caldirola le enrostró a Colett: “Tú viniste aquí escribiéndole un mensaje a la Dani (Aránguiz)… Y mira, terminaste comiéndote al novio de la Dani, así que cállate”.

A lo que la brasileña contestó: “Tú necesitas coquetear a todos para sentirte segura, ¿y a mí me dices insegura? ¡Date cuenta! (...) ¡Todos dicen que tú le tiras!, ¡qué te joteas a todos!”, lanzó, agregando que sabía cosas de ella de afuera que podría exponer ante todos.

Finalmente, la pareja conformada por la brasileña y el argentino terminaron enojados por los celos de ella y Gala llorando junto a Pangal.

“Me carga, yo no quiero dañar, me carga llegar a decirnos cosas feas y de tratarnos mal”, reflexionó la ex de Mauricio Pinilla, mientras éste la consolaba.

Luego, en la cocina, todos los sirvientes, junto a Rai, Botota, Camila y Faloon, conversaron sobre lo terrible que son los celos.