“No se borran las historias borrándose un tatuaje”: Gissella Gallardo reveló por qué decidió quitarse el nombre de Mauricio de su cuerpo

Recientemente, la periodista y exparticipante de Top Chef VIP, Gissela Gallardo, reveló los motivos de la importante decisión sobre su aspecto físico, relacionada con su exmatrimonio con Mauricio Pinilla. Fue el año pasado que Gallardo compartió en sus historias de Instagram que, después de varios años, decidió eliminar de su piel un significativo tatuaje.

PUBLICIDAD

En su abdomen, Gallardo llevaba escrito el nombre “Mauricio”, un tatuaje que se hizo, presumiblemente, en honor a su relación de más de 13 años con Pinilla. Ahora, en entrevista con FMDOS explicó cómo fue el procedimiento, y los motivos que tuvo para hacerlo: “Esto me lo hice el año pasado. La primera sesión es súper dolorosa, aguantable. No más que hacerse un tatuaje, pero es dolorosa”, aseguró.

En esa misma línea relató que: “Cuando llegué a hacerme la cuarta y última sesión, me dijeron y quedamos de acuerdo que en el fondo no valía la pena, porque no quedaba tinta en mi cuerpo.”

Gallardo detalló que el tatuaje, que tenía alrededor de 10 años, no fue difícil de eliminar debido a que era de tinta negra. “Cuando son de colores es más complicado… por suerte a mí fueron solamente tres sesiones”, comentó. A pesar de la simplicidad del procedimiento, Gallardo compartió que había considerado cubrir el tatuaje con otro diseño, pero finalmente decidió eliminarlo por completo.

“Uno se hace un tatuaje esperando tenerlo para toda la vida, pero…”

En ese sentido, Gallardo dio a conocer qué la motivó a tomar esta decisión y quitarse definitivamente el nombre “Mauricio”. ¿Tendrá relación con su separación del exfutbolista? Al respecto explicó: “Uno se hace un tatuaje esperando tenerlo para toda la vida, pero en algún momento te cansa. No te gusta”, dijo.

“Yo el mío pensé en hacerme algo encima para taparlo, pero después dije no. Porque igual yo lo tengo en la zona de la guatita, en la cadera y me gusta, en el verano ando siempre con cosas cortas y como que no se me veía bien”, añadió.

Según dio a entender, la decisión de eliminar el tatuaje no estaba motivada por querer borrar el nombre de su exmarido, como algunos podrían pensar, sino más bien por razones estéticas y personales. Gallardo aclaró que “ese es el nombre de mi hijo también, entonces no tiene nada que ver”.

PUBLICIDAD

Enseguida reiteró que la eliminación del tatuaje era más bien una cuestión de preferencia personal: “Creo que no se borran las historias borrándose un tatuaje, sino que era un tema que ya no me gustaba y nada, feliz con el trabajo”, sentenció.

A pesar de estar contenta con el resultado, Gallardo indicó que deberá tener varios cuidados en la zona tratada para que el tono de su piel recupere su normalidad. Este proceso de eliminación de tatuajes refleja una etapa de cambio y renovación para Gallardo, quien sigue adelante con su vida y proyectos tras el quiebre matrimonial.