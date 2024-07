“Estoy segura de que muchas mujeres están de acuerdo conmigo”: Marcela Vacarezza contó la firme sobre por qué duerme en camas separadas con Rafael Araneda

Hace un par de días que Marcela Vacarezza reveló una impactante información sobre su vida personal y amorosa, y es que la exrostro de la pantalla chica aseguró que ella y Rafael Araneda no duermen en la misma cama.

La inesperada confesión se dio mientras conversaban en su podcast que tiene la familia del conocido “Tío Conductor”, en donde el matrimonio estuvo compartiendo con sus tres hijos mayores, Florencia, Martina y Vicente, y hablaron sobre diferentes temas y anécdotas de la vida familiar.

En esto, los dos conductores de televisión respondieron a diferentes preguntas que le hacían sus retoños.

“Separé camas”, lanza Vacarezza en el espacio de YouTube, frente a lo cual su esposo la corrige al indicar que “me echaste de la cama”.

El real motivo

Ahora, la psicóloga aclaró la situación en una conversación con La Cuarta, revelando el verdadero motivo por el cual decidieron dormir separados.

“Hay muchas mujeres que les gustaría separar camas y no lo hacen porque el marido no tiene. Estoy segura de que muchas mujeres están de acuerdo conmigo”, comentó de entrada la esposa de Rafa Araneda.

“Son dos camas chiquititas que las pongo juntas, las separo en la noche y después las junto y pongo un plumón arriba y todo, pero son separadas. Pero me costó, sí, me costó años”, aseguró.

Por su parte, Araneda, quien también fue entrevistado por el mencionado medio, comentó: “Estaba aburrida que le roncara”.

“No, no es el ronquido. Tú sabes que no es el ronquido, si el ronquido está ahí al lado igual ahora”, dijo para luego contar sin filtro el verdadero motivo. “Duermes a patas abiertas y me ocupabas ahí todo mi espacio. Yo al final me terminó cayendo de la cama y el otro como si durmiera solo”, le respondió.

Finalmente, Marcela comentó que además, Rafael “es friolento, entonces se pone plumones, frazadas y yo transpiro al lado, me giro. Y como es fríolento te tira todo para allá, desarma todo. De repente te llega un brazo así en la cabeza. Un desastre. No, si dormir es dormir. Yo encuentro que uno tiene que dormir bien”, sostuvo.