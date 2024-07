“Yo no puedo mentir...”: Yamna Lobos explicó por qué decidió alzar la voz sobre su mala experiencia con Carla Jara

La exbailarina, Yamna Lobos, despertó interés mediático después de que desempolvó una antigua rencilla con la mujer de la farándula del momento, Carla Jara. Esto lo reveló en el programa de farándula, “Que te lo digo”, en donde contó que sus problemas se deben a un hombre.

PUBLICIDAD

La “Cocotera” acusó a la panelista de “Buenos días a todos” de haberse involucrado con uno de sus exnovios. “Nosotras éramos muy amigas en un periodo y justo yo estaba pasando por un momento muy malo, había terminado con mi pololo de ese tiempo y yo le contaba a ella mis cosas, mis penas de amor, porque era mi amiga en ese momento y yo me quedaba en su casa”, explicó.

“Un día me enteré por la hermana de mi ex, ella me contó (...) me dijo ‘sabes qué, estoy haciendo el loco hace rato, porque pasa esto y esto’. Y bueno, efectivamente era así. Yo (era) ‘pollo’ en ese tiempo, ni siquiera fui capaz de encararla, me dio penas nomás. Nunca le dije nada. Yo creo que ahora si me escucha se va a acordar”, agregó Lobos.

La explicación de Yamna Lobos

La exparticipante de “Mundos Opuestos” fue invitada al programa de Tevex, “No es lo mismo”, en donde nuevamente se refirió a este episodio. Yamna contó que al momento de ser consultada sobre su experiencia con Carla Jara no pudo mentir, y decidió ser completamente sincera sobre su vivencia.

“Yo no puedo mentir, no soy cínica ni nada, y respeto cómo me siento. En el momento me preguntaron cuál había sido mi experiencia, y yo respondí la pregunta. ¿Cuál fue mi experiencia? No fue muy buena porque tuve un problema con ella puntual que fue eso”, agregó.

Ella descartó estar buscando pantalla, y señaló que solamente respondió a una pregunta que fue formulada sobre una persona que ha estado en la palestra durante los últimos meses. “Volver a deshilachar ese tema no tiene sentido porque pasó hace tantos años”, señaló.

“¿Por qué ahora? Porque ahora se está hablando de Carla, porque ahora me lo preguntaron y porque ahora lo quiero decir. Y si dar mi opinión, y referirme a alguien es ‘buscar pantalla’, ‘colgarse’, me da lo mismo. En realidad, yo respondí una pregunta y fue mi experiencia personal”, añadió.

“Yo tengo un problema heavy, es que soy muy rencorosa”, dijo entre risas. “A mí las cuestiones no se me olvidan, a no ser que la persona me haya ofrecido disculpas con un arrepentimiento genuino, que no fue el caso. Resulta que me acordé y ese fue el caso”, contó Yamna Lobos.