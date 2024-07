“Me sentía grande, potona...”: El complejo que marcó a Ivette Vergara desde niña y que definió su forma de vestir

Una muy personal e íntima confesión realizó Ivette Vergara acerca de las inseguridades que sufrió con su cuerpo desde niña, las cuales carga, aunque sea en menor medida, hasta el día de hoy.

La revelación fue dada a conocer durante la conversación con Luis Jara, en el segundo capítulo de “Al piano con Lucho”, por las pantallas de TV+, emitido este martes.

El animador hizo una profunda evaluación del momento de la comunicadora, quien viene de una bullada ruptura amorosa con el periodista Fernando Solabarrieta.

“Qué sensación, y te lo digo bien honestamente, ahora que estamos hablando de tus inicios, de andar a pata, tomar micro, sacarte la cresta, la gente a veces, y no tiene porqué saberlo tampoco, no sabe que hay mucho carrete para llegar al lugar que hoy día tienes en lo profesional… pero para ti, independiente de todo lo que viviste, como mujer, darte cuenta cómo te pilla a los 52 años…”, señaló Jara, cuando fue interumpido por la actual comentarista deportiva.

“Yo nunca me sentí bonita”

“La raja me pillan, siento que estoy mejor que nunca”, se enorgulleció Ivette. “Lo quiero compartir porque a ti te pillan en un momento espléndido. Te voy a decir la verdad, nunca te he visto como estás hoy día. No ha sido gratis”, añadió el cantante.

A continuación, Vergara sinceró las inseguridades que la acompañan desde pequeña, en una revelación que no se esperaba “Lucho”.

“Yo creo que… primero, partí muy chica, muy insegura de mi aspecto físico, porque yo nunca me sentí bonita, de hecho, jamás. Me sentía grande, potona, me decían ‘tenís cuerpo de mulata’, pa’ mí eso es casi como un insulto, porque tenía 12, 13 años”, contó.

En este sentido, la también animadora televisiva dio a conocer que, desde ese entonces, el complejo significó una medida que ha continuado hasta ahora.

“Siempre busqué tapar un poco mi físico para no llamar la atención. Y tú sabes que hasta el día, de hoy, yo soy una persona que si me ven en la calle probablemente me verá con buzo, jeans y zapatillas”, reconoce.

Luego, enfatizó que “hoy día no me importa que la gente opine si ando con buzo. Yo no uso ni maquillaje en la calle, ando con buzo, zapatilla, y eso me encanta”.